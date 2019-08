Cardinals 2, Royals 0

By The Associated Press

St. Louis Kansas City ab r h bi ab r h bi De.Fwlr rf 3 1 0 0 Mrrfeld cf 4 0 1 0 Edman 3b 4 0 1 1 A.Grdon lf 4 0 0 0 Gldschm 1b 3 0 0 1 H.Dzier rf 4 0 1 0 Ozuna lf 3 0 0 0 Soler dh 2 0 1 0 DeJong ss 3 0 0 0 Cthbert 3b 4 0 0 0 M.Crpnt dh 3 0 1 0 O’Hearn 1b 3 0 0 0 Molina c 4 0 0 0 Arteaga ss 3 0 0 0 Wong 2b 3 0 2 0 Viloria c 3 0 0 0 Thomas cf 3 1 1 0 N.Lopez 2b 2 0 1 0 Totals 29 2 5 2 Totals 29 0 4 0

St. Louis 101 000 000—2 Kansas City 000 000 000—0

E_Cuthbert (9). DP_St. Louis 2, Kansas City 1. LOB_St. Louis 5, Kansas City 5. 2B_M.Carpenter (14), Wong (19), H.Dozier (21). SB_Ozuna (11). CS_DeJong (5). SF_Goldschmidt (2).

IP H R ER BB SO St. Louis Flaherty W,6-6 7 3 0 0 1 7 A.Miller H,19 1 1-3 0 0 0 1 1 C.Martinez S,13-16 2-3 1 0 0 0 0 Kansas City Sparkman L,3-8 6 4 2 1 1 2 Newberry 1 1 0 0 0 1 Hill 1-3 0 0 0 0 0 J.Barnes 2-3 0 0 0 1 1 Barlow 1 0 0 0 2 0

HBP_by Flaherty (Soler).

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Greg Gibson; Second, Gerry Davis; Third, Brian Knight.

T_2:54. A_23,563 (37,903).

