Chicago Cubs 10, N.Y. Mets 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 10 12 9 2 13 Heyward cf 4 1 0 0 1 2 .259 Castellanos rf 4 2 1 2 0 3 .365 Bryant 3b 5 2 2 0 0 2 .282 Báez ss 5 1 0 0 0 2 .282 Schwarber lf 4 2 2 3 1 0 .228 Russell 2b 5 1 1 2 0 2 .249 Happ 1b 4 1 2 2 0 0 .230 Caratini c 4 0 2 0 0 1 .263 Hendricks p 2 0 1 0 0 1 .186 Phelps p 0 0 0 0 0 0 — Ryan p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Kemp ph 1 0 1 0 0 0 .182 Cishek p 0 0 0 0 0 0 .000 Wick p 0 0 0 0 0 0 — Kimbrel p 0 0 0 0 0 0 —

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 7 14 7 3 6 McNeil 3b-2b 5 1 3 2 0 1 .333 J.Davis lf 5 2 2 1 0 1 .304 Conforto rf 4 1 2 1 1 0 .257 Alonso 1b 4 0 0 0 0 0 .263 Ramos c 4 1 2 1 0 1 .290 Panik 2b 3 0 1 1 0 1 .273 Brach p 0 0 0 0 0 0 — c-Guillorme ph 0 0 0 0 1 0 .222 Díaz p 0 0 0 0 0 0 — Avilán p 0 0 0 0 0 0 — d-R.Davis ph 0 0 0 0 1 0 .231 Rosario ss 5 0 2 1 0 0 .290 Lagares cf 5 0 0 0 0 1 .213 Syndergaard p 1 0 0 0 0 1 .111 Sewald p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Frazier ph-3b 4 2 2 0 0 0 .229

Chicago 622 000 000_10 12 1 New York 100 050 010_7 14 1

a-doubled for Sewald in the 5th. b-singled for Ryan in the 7th. c-walked for Brach in the 7th. d-walked for Avilán in the 9th.

E_Báez (15), Rosario (16). LOB_Chicago 5, New York 11. 2B_Schwarber (19), Bryant (34), Conforto (22), Frazier (14), McNeil (33). HR_Happ (5), off Syndergaard; Schwarber (31), off Syndergaard; Castellanos (9), off Syndergaard; McNeil (16), off Hendricks; J.Davis (17), off Hendricks. RBIs_Schwarber 3 (72), Russell 2 (21), Happ 2 (13), Castellanos 2 (16), Ramos (64), McNeil 2 (57), J.Davis (46), Panik (5), Rosario (56), Conforto (77). CS_Kemp (1). S_Hendricks.

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Castellanos, Caratini); New York 7 (Panik, Lagares 2, Conforto, Alonso, Frazier). RISP_Chicago 3 for 7; New York 3 for 15.

Runners moved up_Báez, J.Davis, Conforto. LIDP_Rosario. GIDP_J.Davis.

DP_Chicago 2 (Bryant, Happ, Bryant; Báez, Russell, Happ).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks 4 2-3 8 6 6 1 3 76 3.47 Phelps 1-3 2 0 0 0 0 12 2.45 Ryan, W, 4-2 1 1 0 0 0 0 10 3.10 Cishek 2-3 1 0 0 1 1 27 3.27 Wick, H, 4 1 1-3 1 1 0 0 1 20 3.22 Kimbrel, S, 12-14 1 1 0 0 1 1 19 4.67

New York IP H R ER BB SO NP ERA Syndergaard, L, 9-7 3 9 10 9 1 5 64 4.14 Sewald 2 2 0 0 1 3 40 2.57 Brach 2 1 0 0 0 2 19 5.63 Díaz 1 0 0 0 0 3 13 5.44 Avilán 1 0 0 0 0 0 17 4.10

Inherited runners-scored_Phelps 2-1, Ryan 1-0, Wick 2-0. HBP_Syndergaard (Castellanos), Hendricks 2 (Alonso,Ramos). WP_Syndergaard.

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Bill Miller; Second, Chris Conroy; Third, Chad Whitson.

T_3:24. A_33,987 (41,922).

