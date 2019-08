Chicago Cubs 2, Pittsburgh 0

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 2 4 1 2 10 Heyward cf 4 0 0 0 0 1 .269 Castellanos rf 4 0 0 0 0 1 .361 Bryant 3b 2 1 1 1 1 1 .289 Rizzo 1b 2 0 0 0 1 1 .283 Báez ss 4 0 0 0 0 0 .286 Russell 2b 4 0 1 0 0 1 .247 Happ lf 3 1 1 0 0 2 .275 Lucroy c 3 0 1 0 0 1 .333 Lester p 2 0 0 0 0 1 .206 Chatwood p 1 0 0 0 0 1 .200 Wick p 0 0 0 0 0 0 —

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 0 4 0 6 5 Newman 2b-ss 5 0 1 0 0 1 .303 Reynolds lf 5 0 0 0 0 1 .334 Marte cf 3 0 1 0 0 0 .288 Bell 1b 2 0 0 0 2 0 .283 Cabrera rf 4 0 0 0 0 0 .287 Moran 3b 4 0 0 0 0 2 .283 Díaz c 3 0 1 0 1 1 .248 González ss 2 0 0 0 0 0 .194 a-Frazier ph-2b 1 0 1 0 1 0 .265 Brault p 1 0 0 0 1 0 .360 b-Reyes ph 0 0 0 0 1 0 .182 Feliz p 0 0 0 0 0 0 — Liriano p 0 0 0 0 0 0 1.000 c-Tucker ph 1 0 0 0 0 0 .196

Chicago 000 000 110_2 4 2 Pittsburgh 000 000 000_0 4 1

a-doubled for González in the 7th. b-walked for Brault in the 7th. c-grounded out for Liriano in the 9th.

E_Bryant 2 (9), Díaz (9). LOB_Chicago 4, Pittsburgh 11. 2B_Frazier (24). HR_Bryant (24), off Brault. RBIs_Bryant (59).

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Castellanos, Russell); Pittsburgh 8 (Moran, Marte, Díaz, Bell, Reynolds). RISP_Chicago 0 for 5; Pittsburgh 0 for 12.

Runners moved up_Heyward, Báez, Moran, Tucker, Newman. GIDP_Báez, González, Moran.

DP_Chicago 2 (Russell, Báez, Rizzo; Russell, Báez, Rizzo); Pittsburgh 2 (Brault, González, Bell; Frazier, Bell).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester, W, 9-8 6 4 0 0 5 3 103 4.43 Chatwood, H, 1 2 0 0 0 1 2 23 3.92 Wick, S, 0-0 1 0 0 0 0 0 13 2.70

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault, L, 3-1 7 2 1 1 1 8 82 4.33 Feliz 1 2 1 1 0 1 12 3.70 Liriano 1 0 0 0 1 1 20 3.20

Inherited runners-scored_Chatwood 2-0, Wick 1-0. HBP_Brault (Bryant), Chatwood (Marte), Liriano (Rizzo).

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Stu Scheuwater; Second, Alan Porter; Third, Mark Wegner.

T_2:45. A_28,359 (38,362).

