Chicago Cubs 5, San Francisco 3

By The Associated Press

San Francisco Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 33 3 6 3 Totals 31 5 9 5 Solano 2b 4 0 1 0 Heyward cf 4 0 0 0 Yastrzemski lf 4 0 1 0 Castellanos rf 5 1 3 1 Posey c 4 0 0 0 Bryant 3b 5 0 0 0 Longoria 3b 3 1 1 0 Rizzo 1b 3 3 3 2 Pillar cf 4 1 1 1 Báez ss 4 1 1 0 Slater rf 3 1 1 2 Schwarber lf 2 0 1 0 Vogt ph 1 0 0 0 Lucroy c 3 0 1 1 Belt 1b 4 0 0 0 Kemp 2b 3 0 0 1 Avelino ss 3 0 1 0 Wick p 0 0 0 0 Crawford ph 1 0 0 0 Kimbrel p 0 0 0 0 Beede p 1 0 0 0 Hamels p 1 0 0 0 Bumgarner ph 0 0 0 0 Happ ph 0 0 0 0 Webb pr 0 0 0 0 Ryan p 0 0 0 0 Abad p 0 0 0 0 Russell ph-2b 1 0 0 0 Gustave p 0 0 0 0 Gennett ph 1 0 0 0 Suarez p 0 0 0 0

San Francisco 020 100 000 — 3 Chicago 201 010 10x — 5

DP_San Francisco 1, Chicago 0. LOB_San Francisco 5, Chicago 10. 2B_Schwarber (18). HR_Slater (4), Pillar (18), Castellanos (7), Rizzo 2 (25). SF_Kemp (2).

IP H R ER BB SO

San Francisco Beede 4 6 3 3 3 4 Abad L,0-1 1 1-3 2 1 1 2 1 Gustave 2-3 0 0 0 0 0 Suarez 2 1 1 1 2 0

Chicago Hamels W,7-4 6 5 3 3 2 5 Ryan H,13 1 1 0 0 0 2 Wick H,3 1 0 0 0 0 1 Kimbrel S,10-12 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Carlos Torres; Second, Paul Nauert; Third, Angel Hernandez.

T_2:57. A_36,969 (41,649).

Advertisement

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.