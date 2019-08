Chicago Cubs 7, Pittsburgh 1

By The Associated Press

Chicago Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 35 7 9 7 Totals 34 1 7 1 Heyward cf 4 2 2 1 Newman ss 4 0 2 0 Castellanos rf 4 1 2 1 Frazier 2b 4 0 0 0 Happ rf 1 0 0 0 Marte cf 4 1 3 1 Bryant 3b 5 1 1 1 Bell 1b 3 0 0 0 Rizzo 1b 2 2 1 2 Holmes p 0 0 0 0 Báez ss 5 1 2 0 DuRapau p 0 0 0 0 Schwarber lf 3 0 1 2 Tucker ph 0 0 0 0 Holland p 0 0 0 0 Reynolds lf 4 0 0 0 Zagunis ph 1 0 0 0 Reyes rf 2 0 0 0 Kimbrel p 0 0 0 0 Stratton p 0 0 0 0 Strop p 0 0 0 0 González 3b 2 0 0 0 Caratini c 3 0 0 0 Moran 3b-1b 4 0 2 0 Kemp 2b-lf 4 0 0 0 Stallings c 3 0 0 0 Quintana p 3 0 0 0 Keller p 1 0 0 0 Russell ph-2b 0 0 0 0 Cabrera rf 3 0 0 0

Chicago 101 230 000 — 7 Pittsburgh 000 000 001 — 1

E_Bryant (12), González (4). DP_Chicago 1, Pittsburgh 0. LOB_Chicago 8, Pittsburgh 8. 2B_Báez (34), Heyward (15), Bryant (32), Marte (26), Moran (21). HR_Castellanos (6), Heyward (18), Rizzo (23), Marte (21). SB_Marte (22).

IP H R ER BB SO

Chicago Quintana W,11-7 7 5 0 0 0 7 Holland 1 0 0 0 0 1 Zagunis 0 0 0 0 0 0 Kimbrel 2-3 1 1 1 0 2 Strop 1-3 1 0 0 1 1

Pittsburgh Keller L,1-2 4 1-3 7 6 6 2 5 Stratton 1 2-3 1 1 1 1 3 Holmes 2 1 0 0 3 4 DuRapau 1 0 0 0 1 2

HBP_Kimbrel (Tucker). WP_Keller.

Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Alan Porter; Second, Mark Wegner; Third, Jim Reynolds.

T_3:20. .

