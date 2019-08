Chicago White Sox 6, Minnesota 4

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 6 8 6 2 7 García cf-lf 5 0 0 0 0 0 .281 Goins 3b 4 2 3 1 0 0 .279 Abreu 1b 4 1 1 3 0 1 .273 Jay rf 3 0 0 0 1 1 .268 1-Engel pr-cf 0 0 0 0 0 0 .215 Jiménez lf 4 0 1 1 0 0 .243 2-Cordell pr-rf 0 0 0 0 0 0 .227 Anderson ss 4 1 1 0 0 1 .330 McCann c 4 0 0 0 0 2 .290 Skole dh 2 1 1 0 1 0 .250 a-Castillo ph-dh 1 0 0 0 0 1 .206 Sánchez 2b 3 1 1 1 0 1 .251

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 4 15 4 1 6 Arraez 2b 5 1 3 0 0 0 .348 Polanco ss 5 3 2 2 0 0 .296 Cruz dh 5 0 2 1 0 0 .296 Rosario lf 5 0 3 1 0 0 .282 Sanó 3b 5 0 2 0 0 2 .245 Gonzalez rf 4 0 0 0 0 2 .267 Cave cf 4 0 2 0 0 1 .261 Cron 1b 4 0 1 0 0 0 .257 Castro c 2 0 0 0 1 1 .242 b-Garver ph 1 0 0 0 0 0 .263

Chicago 004 000 110_6 8 1 Minnesota 200 000 101_4 15 1

a-struck out for Skole in the 9th. b-grounded out for Castro in the 9th.

1-ran for Jay in the 8th. 2-ran for Jiménez in the 8th.

E_García (10), Arraez (4). LOB_Chicago 4, Minnesota 10. 2B_Anderson (22), Arraez (11), Polanco (33), Cave (7). HR_Abreu (27), off Gibson; Polanco (18), off Bummer. RBIs_Goins (10), Abreu 3 (92), Sánchez (30), Jiménez (52), Polanco 2 (64), Cruz (77), Rosario (83). S_Sánchez.

Runners left in scoring position_Chicago 3 (García, McCann); Minnesota 4 (Polanco, Arraez, Castro, Sanó). RISP_Chicago 3 for 8; Minnesota 3 for 9.

Runners moved up_McCann, Anderson. GIDP_Abreu, Rosario, Sanó.

DP_Chicago 2 (Sánchez, Anderson, Abreu; Sánchez, Abreu); Minnesota 1 (Arraez, Cron).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Nova, W, 9-9 5 1-3 10 2 2 1 2 103 4.47 Cordero, H, 2 2-3 0 0 0 0 1 11 4.20 Bummer, H, 17 1 2 1 1 0 1 16 1.80 Marshall, H, 11 1 0 0 0 0 1 17 2.62 Colomé, S, 24-25 1 3 1 1 0 1 22 2.44

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gibson, L, 11-6 6 2-3 6 5 5 1 4 99 4.40 Harper 1-3 0 0 0 0 0 4 3.45 Thorpe 2 2 1 1 1 3 41 3.38

Inherited runners-scored_Cordero 2-0, Harper 1-0.

Umpires_Home, Gabe Morales; First, Bill Welke; Second, Jansen Visconti; Third, Ron Kulpa.

T_3:27. A_25,564 (38,649).

