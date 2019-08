Chicago White Sox 7, L.A. Angels 2

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 7 10 6 2 6 García cf-rf 5 2 2 0 0 1 .288 Anderson ss 5 2 2 1 0 1 .327 Abreu 1b 5 1 0 0 0 1 .275 McCann c 4 1 3 4 0 0 .293 Jiménez lf 4 0 0 0 0 1 .237 Castillo dh 4 1 1 0 0 1 .212 Jay rf 2 0 0 0 1 0 .277 Engel cf 0 0 0 0 0 0 .218 Sánchez 2b 3 0 2 1 1 1 .249 Goins 3b 4 0 0 0 0 0 .266

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 6 2 3 13 Fletcher ss 5 1 2 0 0 1 .287 Trout cf 4 1 1 1 0 2 .298 Ohtani dh 4 0 1 1 0 1 .295 Upton lf 2 0 0 0 2 0 .212 Calhoun rf 4 0 0 0 0 3 .233 Pujols 1b 4 0 2 0 0 0 .244 Thaiss 3b 3 0 0 0 1 2 .183 Rengifo 2b 4 0 0 0 0 2 .243 Bemboom c 2 0 0 0 0 2 .143 a-Goodwin ph 1 0 0 0 0 0 .278 Stassi c 1 0 0 0 0 0 .038

Chicago 002 100 040_7 10 1 Los Angeles 001 010 000_2 6 1

a-flied out for Bemboom in the 6th.

E_Marshall (1), Sandoval (1). LOB_Chicago 5, Los Angeles 9. 2B_García (23), Castillo (9), McCann (20). 3B_Fletcher (4). HR_McCann (14), off Buttrey; Trout (41), off Giolito. RBIs_Anderson (41), Sánchez (29), McCann 4 (47), Ohtani (50), Trout (94). S_Jay.

Advertisement

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Goins 2); Los Angeles 4 (Pujols, Bemboom, Fletcher). RISP_Chicago 3 for 9; Los Angeles 1 for 12.

Runners moved up_Abreu, Ohtani. GIDP_Goins.

DP_Los Angeles 2 (Rengifo, Fletcher, Pujols; Trout, Thaiss, Trout).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito, W, 13-6 6 6 2 2 3 11 113 3.41 Marshall 0 0 0 0 0 0 3 2.73 Bummer, H, 16 2 0 0 0 0 1 18 1.65 Herrera 1 0 0 0 0 1 14 6.88

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Sandoval, L, 0-1 4 1-3 5 3 3 1 3 74 5.79 Garcia 1 2-3 1 0 0 0 2 22 4.81 Mejía 1 1 1 1 0 1 14 6.35 Buttrey 2-3 2 3 3 0 0 10 3.83 Cahill 1 1-3 1 0 0 1 0 20 6.52

Marshall pitched to 1 batters in the 7th

Inherited runners-scored_Bummer 1-0, Buttrey 1-1. HBP_Giolito (Trout). WP_Giolito, Sandoval.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Doug Eddings; Second, Chris Segal; Third, Chad Whitson.

T_3:11. A_39,206 (45,050).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.