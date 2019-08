Cincinnati 2, St. Louis 1

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 1 2 1 5 15 Fowler rf-cf 3 0 1 0 1 2 .246 Carpenter 3b 3 0 0 0 0 2 .217 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 2 .256 Ozuna lf 2 1 0 0 2 2 .253 DeJong ss 4 0 0 0 0 2 .248 Molina c 4 0 0 0 0 1 .253 Wong 2b 3 0 1 1 1 1 .272 Arozarena cf 3 0 0 0 0 1 .286 Helsley p 0 0 0 0 0 0 1.000 b-Wieters ph 1 0 0 0 0 0 .230 Wacha p 2 0 0 0 0 2 .179 Webb p 0 0 0 0 0 0 — Fernandez p 0 0 0 0 0 0 — Edman rf 0 0 0 0 1 0 .258

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 7 2 2 6 Senzel cf 4 1 0 1 0 2 .269 VanMeter 1b 4 0 1 0 0 0 .282 R.Iglesias p 0 0 0 0 0 0 .000 Suárez 3b 4 0 2 1 0 1 .260 Aquino rf 3 0 0 0 1 0 .362 Ervin lf 3 0 1 0 1 0 .348 Galvis 2b 4 0 1 0 0 2 .600 J.Iglesias ss 4 1 2 0 0 0 .293 Barnhart c 2 0 0 0 0 0 .221 Gray p 1 0 0 0 0 1 .171 Stephenson p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Peraza ph 1 0 0 0 0 0 .240 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .273 Farmer 1b 0 0 0 0 0 0 .246

St. Louis 000 000 001_1 2 0 Cincinnati 000 020 00x_2 7 0

a-flied out for Stephenson in the 6th. b-flied out for Helsley in the 9th.

LOB_St. Louis 7, Cincinnati 8. 2B_Wong (20), Ervin (7). RBIs_Wong (43), Senzel (37), Suárez (76). SB_Wong (16), Ozuna (12), Fowler (7). S_Gray.

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (Goldschmidt, Wong, Carpenter, Wieters); Cincinnati 4 (Ervin, Peraza, J.Iglesias). RISP_St. Louis 1 for 8; Cincinnati 1 for 7.

Runners moved up_Molina, Barnhart.

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wacha, L, 6-6 5 5 2 2 2 3 80 5.44 Webb 2-3 1 0 0 0 0 11 3.46 Fernandez 1-3 0 0 0 0 0 5 9.00 Helsley 2 1 0 0 0 3 23 2.08

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Gray, W, 8-6 5 1 0 0 3 10 97 2.98 Stephenson, H, 4 1 0 0 0 0 2 15 4.41 Lorenzen, H, 14 1 2-3 0 0 0 1 2 23 3.39 R.Iglesias, S, 24-27 1 1-3 1 1 1 1 1 20 4.01

Inherited runners-scored_Fernandez 1-0, R.Iglesias 1-0. IBB_off Wacha (Aquino). HBP_Gray (Carpenter), Wacha (Barnhart). WP_Wacha.

Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Mike Muchlinski; Second, Rob Drake; Third, Tim Timmons.

T_3:01. A_14,891 (42,319).

