Cleveland 4, Kansas City 2

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 6 2 3 10 Merrifield 2b 5 0 1 0 0 0 .299 Soler rf 4 0 0 1 1 1 .251 Dozier dh 3 0 0 0 1 3 .284 Gordon lf 4 0 0 0 0 1 .262 Cuthbert 3b 3 1 1 0 1 1 .253 Viloria c 4 0 2 1 0 0 .222 O’Hearn 1b 4 0 0 0 0 2 .165 Arteaga ss 3 1 1 0 0 1 .186 Phillips cf 3 0 1 0 0 0 .200 b-Starling ph 1 0 0 0 0 1 .193

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 4 7 4 4 8 Lindor ss 4 0 1 0 0 1 .297 Mercado cf 4 1 1 0 0 0 .280 Santana 1b 4 0 0 0 0 2 .289 Puig rf 3 0 1 0 1 1 .293 Ramírez 3b 0 0 0 0 0 0 .254 a-Freeman ph-3b 3 1 2 1 1 0 .283 Kipnis 2b 3 1 0 0 1 1 .252 Reyes dh 4 1 1 3 0 1 .167 Naquin lf 2 0 1 0 1 0 .287 R.Pérez c 3 0 0 0 0 2 .223

Kansas City 000 100 100_2 6 0 Cleveland 004 000 00x_4 7 1

a-singled for Ramírez in the 1st. b-struck out for Phillips in the 9th.

E_Freeman (5). LOB_Kansas City 9, Cleveland 6. 2B_Viloria (5), Cuthbert (12), Mercado (19). HR_Reyes (3), off Sparkman. RBIs_Viloria (10), Soler (89), Freeman (19), Reyes 3 (10).

Advertisement

Runners left in scoring position_Kansas City 4 (O’Hearn 2, Dozier, Gordon); Cleveland 2 (Kipnis). RISP_Kansas City 0 for 7; Cleveland 2 for 5.

Runners moved up_Merrifield, Viloria.

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Sparkman, L, 3-9 4 1-3 6 4 4 3 4 100 5.52 Hill 1 2-3 1 0 0 0 3 23 4.07 Barlow 1 0 0 0 1 0 14 4.96 McCarthy 1 0 0 0 0 1 9 5.02

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Clevinger, W, 9-2 5 2-3 4 1 1 2 8 106 3.00 O.Pérez, H, 19 1-3 1 1 1 0 1 11 2.83 Cimber, H, 16 1 0 0 0 1 0 11 4.07 Clippard, H, 5 1 0 0 0 0 0 9 2.52 Hand, S, 31-36 1 1 0 0 0 1 13 3.23

Inherited runners-scored_O.Pérez 1-0, Cimber 2-1. HBP_O.Pérez (Arteaga). WP_Sparkman.

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Carlos Torres; Second, Paul Nauert; Third, Angel Hernandez.

T_3:07. A_33,349 (35,225).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.