Colorado 11, Miami 4

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 8 4 3 11 Berti ss 4 1 1 1 1 0 .277 Walker 3b-2b 3 0 0 0 1 1 .258 Anderson rf 4 1 1 0 0 3 .257 Ramirez rf 0 0 0 0 0 0 .262 Cooper 1b 4 1 2 2 0 2 .287 Castro 2b 3 0 1 0 0 0 .261 Prado 3b 1 0 0 0 0 0 .247 Granderson lf 3 1 0 0 1 1 .187 Alfaro c 4 0 2 0 0 1 .261 Brinson cf 4 0 0 0 0 1 .182 Noesí p 2 0 0 0 0 2 .250 Conley p 0 0 0 0 0 0 — Kinley p 0 0 0 0 0 0 — b-Díaz ph 1 0 0 0 0 0 .182 Chen p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Holaday ph 1 0 1 1 0 0 .301

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 11 13 11 6 3 Blackmon rf 3 3 2 2 2 0 .325 Story ss 3 2 3 3 2 0 .293 Arenado 3b 4 0 0 0 0 1 .301 c-Hampson ph-2b 1 0 0 0 0 0 .211 Murphy 1b 4 0 2 3 0 0 .283 Tapia cf 3 0 1 0 1 0 .288 McMahon 2b-3b 4 2 2 2 0 1 .269 Desmond lf 3 2 1 1 1 0 .260 Wolters c 4 1 1 0 0 0 .283 Márquez p 2 1 1 0 0 0 .217 Estévez p 0 0 0 0 0 0 — a-Daza ph 1 0 0 0 0 0 .143 Tinoco p 1 0 0 0 0 1 .250 Almonte p 0 0 0 0 0 0 .000

Miami 101 001 001_4 8 0 Colorado 130 023 20x_11 13 0

a-grounded out for Estévez in the 6th. b-popped out for Kinley in the 7th. c-flied out for Arenado in the 8th. d-singled for Chen in the 9th.

LOB_Miami 6, Colorado 5. 2B_Cooper (11), Márquez (3), Blackmon (33), Murphy (25), Wolters (15). HR_Berti (3), off Márquez; Cooper (12), off Estévez; Story (28), off Noesí; Blackmon (25), off Noesí; McMahon (17), off Conley; McMahon (17), off Chen; Desmond (14), off Chen. RBIs_Berti (11), Cooper 2 (42), Holaday (9), Murphy 3 (65), Blackmon 2 (67), Story 3 (70), McMahon 2 (63), Desmond (56). CS_Berti (1). SF_Murphy.

Runners left in scoring position_Miami 3 (Noesí, Castro, Berti); Colorado 1 (McMahon). RISP_Miami 1 for 6; Colorado 3 for 7.

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Noesí, L, 0-3 4 1-3 5 6 6 3 2 80 9.39 Conley 2-3 3 3 3 1 0 14 6.93 Kinley 1 1 0 0 2 0 15 4.32 Chen 2 4 2 2 0 1 38 7.13

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Márquez, W, 12-5 5 5 2 2 1 8 88 4.71 Estévez 1 1 1 1 0 1 23 4.12 Tinoco 2 0 0 0 1 2 40 4.43 Almonte 1 2 1 1 1 0 23 4.32

Inherited runners-scored_Conley 1-1, Kinley 2-2. IBB_off Kinley (Blackmon).

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Ramon De Jesus; Second, Cory Blaser; Third, Tony Randazzo.

T_3:08. A_40,199 (50,398).

