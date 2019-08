Colorado 3, Atlanta 1

By The Associated Press

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 6 1 5 12 Acuña Jr. cf 4 0 0 0 1 2 .290 Albies 2b 3 0 1 0 1 2 .285 Freeman 1b 3 0 0 0 1 1 .298 Donaldson 3b 4 0 0 0 0 2 .262 Joyce rf 3 0 2 0 1 0 .269 Swanson ss 4 0 0 0 0 3 .262 Cervelli c 4 0 2 0 0 0 .556 1-Hamilton pr 0 1 0 0 0 0 .333 Flowers c 0 0 0 0 0 0 .225 Ortega lf 3 0 1 0 1 0 .233 Teheran p 1 0 0 0 0 1 .122 b-Culberson ph 1 0 0 0 0 1 .274 Jackson p 0 0 0 0 0 0 — Martin p 0 0 0 0 0 0 — d-Hechavarría ph 0 0 0 1 0 0 .258 Swarzak p 0 0 0 0 0 0 — Blevins p 0 0 0 0 0 0 —

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 3 6 3 4 6 Blackmon rf 2 0 0 1 1 0 .317 Story ss 4 0 3 0 0 1 .296 Arenado 3b 3 1 1 0 1 1 .305 Murphy 1b 4 0 0 0 0 1 .283 McMahon 2b 4 1 1 2 0 2 .264 Desmond lf 2 0 0 0 1 0 .255 Hampson cf 3 0 0 0 0 1 .209 Nuñez c 2 1 1 0 1 0 .267 Melville p 1 0 0 0 0 0 .333 a-Daza ph 1 0 0 0 0 0 .180 Parsons p 0 0 0 0 0 0 — Estévez p 0 0 0 0 0 0 — c-Alonso ph 1 0 0 0 0 0 .294 Diaz p 0 0 0 0 0 0 —

Atlanta 000 000 001_1 6 0 Colorado 000 000 012_3 6 1

One out when winning run scored.

a-grounded out for Melville in the 5th. b-struck out for Teheran in the 7th. c-grounded out for Estévez in the 8th. d-sacrificed for Martin in the 9th.

1-ran for Cervelli in the 9th.

E_Arenado (8). LOB_Atlanta 9, Colorado 4. 2B_Albies (34), Cervelli (3), Nuñez (2). 3B_Cervelli (1). HR_McMahon (18), off Blevins. RBIs_Hechavarría (5), Blackmon (73), McMahon 2 (68). SB_Freeman (6), Acuña Jr. (31), Story (19), Ortega (1). CS_Story (7). SF_Hechavarría, Blackmon. S_Teheran.

Runners left in scoring position_Atlanta 7 (Donaldson, Albies, Swanson, Freeman, Joyce, Acuña Jr.); Colorado 1 (Murphy). RISP_Atlanta 1 for 12; Colorado 0 for 2.

Runners moved up_Ortega, Alonso. GIDP_Cervelli, Arenado, Murphy.

DP_Atlanta 2 (Donaldson, Albies, Freeman; Freeman); Colorado 1 (McMahon, Story, Murphy).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Teheran 6 3 0 0 3 4 97 3.39 Jackson 1 0 0 0 0 1 15 3.34 Martin 1 2 1 1 0 0 21 5.91 Swarzak, L, 1-2 0 0 1 1 1 0 5 2.90 Blevins 1-3 1 1 1 0 1 6 4.21

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Melville 5 5 0 0 3 6 100 0.75 Parsons 2 0 0 0 1 3 27 4.91 Estévez 1 0 0 0 0 1 15 3.94 Diaz, W, 5-3 1 1 1 1 1 2 23 4.75

Inherited runners-scored_Blevins 1-1.

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Pat Hoberg; Second, Greg Gibson; Third, Brian Knight.

T_3:27. A_29,803 (50,398).

