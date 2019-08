Copa Libertadores Glance

By The Associated Press

KNOCKOUT STAGE

First Leg

Tuesday, July 23

River Plate (Argentina) 0, Cruzeiro (Brazil) 0

Wednesday, July 24

Godoy Cruz (Argentina) 2, Palmeiras (Brazil) 2

L.D.U. Quito (Ecuador) 3, Club Olimpia (Paraguay) 1

Club Nacional de Football (Uruguay) 0, Internacional (Brazil) 1

San Lorenzo (Argentina) 0, Cerro Porteno (Paraguay) 0

Thursday, July 25

Atletico Paranaense (Brazil) 0, Boca Juniors (Argentina) 1

CS Emelec (Ecuador) 2, Flamengo (Brazil) 0

Friday, July 26

Gremio (Brazil) 2, Club Libertad Asuncion (Paraguay) 0

Wednesday, Aug. 21

Gremio (Brazil) 0, Palmeiras (Brazil) 1

L.D.U. Quito (Ecuador) 0, Boca Juniors (Argentina) 3

Thursday, Aug. 22

Flamengo (Brazil) 2, Internacional (Brazil) 0

River Plate (Argentina) 2, Cerro Porteno (Paraguay) 0

Second Leg

Tuesday, July 30

Cruzeiro (Brazil) 0, River Plate (Argentina) 0, 0-0 aggregate, River Plate advances 4-2 on penalty kicks

Wednesday, July 31

Club Olimpia (Paraguay) 1, L.D.U. Quito (Ecuador) 1, L.D.U. Quito advances on 4-2 aggregate

Palmeiras (Brazil) 4, Godoy Cruz (Argentina) 0, Palmeiras advances on 6-2 aggregate

Cerro Porteno (Paraguay) 2, San Lorenzo (Argentina) 1, Cerro Porteno advances on 2-1 aggregate

Internacional (Brazil) 2, Club Nacional de Football (Uruguay) 0, Internacional advances on 3-0 aggregate

Thursday, Aug. 1

Boca Juniors (Argentina) 2, Atletico Paranaense (Brazil) 0, Boca Juniors advances on 3-0 aggregate

Flamengo (Brazil) 2, CS Emelec (Ecuador) 0, 2-2 aggregate, Flamengo advances 4-2 on penalty kicks

Friday, Aug. 2

Club Libertad Asuncion (Paraguay) 0, Gremio (Brazil) 3, Gremio advances on 5-0 aggregate

Wednesday, Aug. 28

Palmeiras (Brazil) vs. Gremio (Brazil), 0030 GMT

Boca Juniors (Argentina) vs. L.D.U. Quito (Ecuador), 2215 GMT

Thursday, Aug. 29

Internacional (Brazil) vs. Flamengo (Brazil), 0030 GMT

Cerro Porteno (Paraguay) vs. River Plate (Argentina), 2215 GMT

