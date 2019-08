D+D Real Czech Masters Leading Scores

By The Associated Press

Friday At Albatross Golf Resort Prague Purse: $1.116 million Yardage: 7,467; Par: 72 Second Round Edoardo Molinari, Italy 66-66—132 Thomas Pieters, Belgium 67-67—134 Robert Karlsson, Sweden 67-68—135 Matthias Schwab, Austria 70-65—135 Sam Horsfield, England 69-66—135 Hugo Leon, Chile 66-69—135 Liam Johnston, Scotland 67-69—136 Lee Slattery, England 65-71—136 Adri Arnaus, Spain 71-65—136 Andrea Pavan, Italy 68-68—136 Rikard Karlberg, Sweden 69-67—136 Joachim B. Hansen, Denmark 66-70—136 Jacques Kruyswijk, South Africa 69-67—136 Kristoffer Reitan, Norway 66-71—137 Victor Dubuisson, France 70-67—137 JC Ritchie, South Africa 70-67—137 Matthew Nixon, England 70-67—137 Wilco Nienaber, South Africa 69-68—137 Mikko Korhonen, Finland 70-67—137 Bernd Wiesberger, Austria 67-70—137 Erik van Rooyen, South Africa 65-72—137 Jack Singh Brar, England 69-68—137 Kim Koivu, Finland 66-71—137 Also Sihwan Kim, United States 70-68—138 Berry Henson, United States 70-68—138 John Catlin, United States 70-69—139 Padraig Harrington, Ireland 73-68—141 Missed cut Julian Suri, United States 69-73—142 Johannes Veerman, United States 72-71—143 Eddie Pepperell, England 73-71—144 Ernie Els, South Africa 73-73—146 Paul Peterson, United States 74-75—149 Jarin Todd, United States 77-73—150

