Detroit 9, Minnesota 6

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 41 9 17 9 3 8 Reyes lf 5 1 1 0 0 0 .270 H.Castro cf 5 1 3 2 0 0 .286 Cabrera dh 4 1 2 0 1 1 .281 Goodrum 2b 1 0 0 0 1 0 .248 Lugo 3b 3 2 3 1 0 0 .217 Dixon 1b 5 1 1 0 0 2 .252 Demeritte rf 4 1 2 2 1 0 .280 Rodríguez 3b-2b 5 2 3 4 0 1 .234 Mercer ss 5 0 2 0 0 2 .255 J.Rogers c 4 0 0 0 0 2 .125

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 9 6 3 14 Kepler cf 4 0 0 0 1 2 .252 Polanco ss 4 1 1 0 1 0 .295 Cruz dh 5 0 1 1 0 3 .301 Gonzalez rf 4 0 0 0 0 3 .262 Arraez 2b 4 1 1 0 0 2 .340 Sanó 3b 4 2 2 3 0 2 .246 Adrianza 1b 4 0 0 0 0 1 .287 J.Castro c 4 0 2 0 0 1 .244 Cave lf 2 2 2 2 1 0 .270

Detroit 000 005 022_9 17 0 Minnesota 110 010 021_6 9 0

LOB_Detroit 8, Minnesota 6. 2B_H.Castro 2 (8), Lugo 2 (4), Dixon (16), Cruz (23). HR_Rodríguez (10), off Berríos; Sanó (25), off VerHagen; Cave (4), off VerHagen; Sanó (25), off Farmer; Cave (4), off Jiménez. RBIs_Lugo (14), Rodríguez 4 (30), H.Castro 2 (30), Demeritte 2 (7), Cruz (81), Sanó 3 (54), Cave 2 (13). SB_Rodríguez (3).

Runners left in scoring position_Detroit 5 (Dixon, J.Rogers, Demeritte, Cabrera); Minnesota 3 (Arraez, Polanco). RISP_Detroit 5 for 15; Minnesota 0 for 3.

GIDP_Reyes.

DP_Minnesota 2 (Polanco, Arraez, Adrianza; J.Castro, Arraez, J.Castro).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA VerHagen, W, 4-2 6 5 3 3 1 11 96 6.31 Cisnero, H, 1 2-3 1 0 0 1 1 23 4.07 Farmer, H, 12 1 1-3 2 2 2 0 1 14 3.98 Jiménez 1 1 1 1 1 1 22 4.81

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Berríos, L, 10-7 5 1-3 10 5 5 2 5 93 3.53 Duffey 1 1-3 1 0 0 1 1 22 2.86 May 1-3 0 0 0 0 0 4 3.33 Romo 2-3 3 2 2 0 1 24 4.35 Harper 1 1-3 3 2 2 0 1 14 3.65

Inherited runners-scored_Farmer 3-0, Duffey 1-0, May 2-0, Harper 1-0. HBP_Cisnero (Cave).

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Tripp Gibson; Second, Dan Bellino; Third, Chris Segal.

T_3:26. A_31,238 (38,649).

