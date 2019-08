Diamondbacks 18, Nationals 7

By The Associated Press

Washington Arizona ab r h bi ab r h bi T.Trner ss 4 1 2 0 J.Dyson rf-cf 6 1 2 2 Eaton rf 5 2 1 1 K.Marte cf-ss 4 3 2 0 Rendon 3b-2b-3b 3 1 2 4 E.Escbr 2b 5 2 3 7 J.Soto lf 5 0 1 0 D.Prlta lf 6 1 2 1 Suzuki c 4 1 2 0 C.Wlker 1b 3 2 1 1 B.Dzier 2b-p 5 1 2 0 Lamb 3b 4 2 1 2 Parra 1b-p-3b-2b 4 0 1 2 Ahmed ss 3 3 2 1 V.Rbles cf 2 1 0 0 Lcastro rf 0 1 0 0 Strsbrg p 2 0 0 0 A.Avila c 4 2 2 3 Grace p 0 0 0 0 Ray p 2 0 0 0 Ad.Snch ph 1 0 0 0 A.Jones ph 1 0 0 0 Rainey p 0 0 0 0 Hirano p 0 0 0 0 Dan.Hds p 0 0 0 0 Godley p 1 1 0 1 M.Adams 1b 1 0 0 0 McFrlnd p 0 0 0 0 Totals 36 7 11 7 Totals 39 18 15 18

Washington 200 200 003— 7 Arizona 212 050 17x—18

DP_Washington 1, Arizona 1. LOB_Washington 8, Arizona 8. 2B_J.Soto (17), J.Dyson (8), D.Peralta (26). 3B_Eaton (6), Parra (1), K.Marte (7). HR_Rendon (24), E.Escobar 2 (24), Lamb (4), Ahmed (11), A.Avila (7). SF_Rendon (5).

IP H R ER BB SO Washington Strasburg L,14-5 4 2-3 9 9 9 2 7 Grace 1 1-3 3 1 1 1 1 Rainey 2-3 0 1 1 4 2 Dan.Hudson 1-3 0 0 0 0 1 B.Dozier 1 2 2 2 0 0 Arizona Ray W,10-7 5 6 4 4 0 5 Hirano 1 1 0 0 0 1 Godley 2 2-3 4 3 3 3 1 McFarland 1-3 0 0 0 0 0

Parra pitched to 5 batters in the 8th

HBP_by Ray (V.Robles), by Godley (V.Robles). WP_Strasburg, Rainey 2, Parra.

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Chris Conroy; Second, Chad Whitson; Third, Bill Miller.

T_3:46. A_33,966 (48,519).

