Diamondbacks 9, Rockies 3

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Dyson cf 5 1 1 1 0 2 .259 Peralta lf 5 1 1 2 0 1 .278 Marte 2b 3 1 0 0 2 2 .315 Walker 1b 5 1 2 2 0 0 .265 Lamb 3b 4 2 1 0 1 1 .225 Rojas rf 3 1 1 0 1 1 .429 Ahmed ss 4 1 3 3 0 0 .271 Avila c 3 0 0 0 1 2 .227 Gallen p 2 1 1 0 0 0 .167 McFarland p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Jones ph 1 0 0 0 0 0 .266 Ginkel p 0 0 0 0 0 0 — b-Flores ph 1 0 1 1 0 0 .280 Lopez p 0 0 0 0 0 0 — Totals 36 9 11 9 5 9

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon rf 5 1 3 0 0 1 .325 Story ss 5 0 2 0 0 1 .288 Arenado 3b 4 0 0 1 0 1 .302 Murphy 1b 5 0 1 1 0 1 .284 Tapia lf 4 0 3 0 1 0 .289 McMahon 2b 4 0 1 0 1 2 .264 Daza cf 3 0 0 0 0 1 .162 Estevez p 0 0 0 0 0 0 — Bettis p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Alonso ph 1 0 0 0 0 0 .196 McGee p 0 0 0 0 0 0 — Nunez c 4 1 1 1 0 0 .250 Hoffman p 1 0 1 0 0 0 .214 Tinoco p 1 1 1 0 0 0 .333 Hampson cf 2 0 0 0 0 1 .213 Totals 39 3 13 3 2 8

Arizona 520 000 020—9 11 0 Colorado 100 100 010—3 13 0

a-flied out for McFarland in the 6th. b-singled for Ginkel in the 8th. c-popped out for Bettis in the 8th.

LOB_Arizona 5, Colorado 12. 2B_Blackmon 2 (32), McMahon (19). 3B_Ahmed (4). HR_Dyson (7), off Hoffman; Walker (21), off Hoffman; Ahmed (14), off Hoffman; Peralta (11), off Hoffman; Nunez (1), off Lopez. RBIs_Dyson (24), Peralta 2 (54), Walker 2 (55), Ahmed 3 (64), Flores (16), Arenado (88), Murphy (62), Nunez (1). SB_Tapia (5). CS_Rojas (1). SF_Arenado.

Runners left in scoring position_Arizona 1 (Gallen); Colorado 9 (Arenado 2, Murphy, McMahon 2, Daza 3, Nunez). RISP_Arizona 2 for 5; Colorado 2 for 12.

Runners moved up_Daza, Murphy.

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Gallen 4 9 2 2 1 3 90 2.58 McFarland 1 1 0 0 0 1 15 4.53 Ginkel, W, 1-0 2 1 0 0 0 2 28 1.80 Lopez 2 2 1 1 1 2 38 2.62 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Hoffman, L, 1-4 2 6 7 7 1 3 45 7.81 Tinoco 3 1 0 0 3 2 40 4.91 Estevez 2 0 0 0 0 1 19 4.02 Bettis 1 3 2 2 1 1 22 6.08 McGee 1 1 0 0 0 2 23 3.86

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Chris Conroy; Second, Paul Nauert; Third, Fieldin Culbreth.

T_3:32. A_31,815 (50,398).

