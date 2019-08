Dodgers 3, Cardinals 1

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Fowler cf-rf 4 0 2 0 0 0 .244 J.Martinez rf 4 0 1 0 0 2 .269 1-Thomas pr-cf 0 0 0 0 0 0 .375 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 2 .255 Ozuna lf 3 0 0 0 1 0 .252 DeJong ss 4 1 1 0 0 2 .254 Carpenter 3b 3 0 1 1 1 1 .213 Edman 2b 3 0 0 0 0 0 .241 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Webb p 0 0 0 0 0 0 — c-Munoz ph 1 0 0 0 0 0 .266 Knizner c 4 0 1 0 0 1 .184 Mikolas p 2 0 0 0 0 2 .171 Wong 2b 2 0 1 0 0 1 .269 Totals 34 1 7 1 2 11

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson rf 3 1 1 0 0 0 .233 b-White ph 1 0 0 0 0 0 .216 Kolarek p 0 0 0 0 0 0 — Baez p 0 0 0 0 0 0 — Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000 Muncy 2b 4 0 1 1 0 0 .264 Turner 3b 3 0 2 1 1 0 .291 Bellinger 1b-rf 4 0 0 0 0 2 .322 Seager ss 4 1 1 0 0 0 .267 Smith c 4 0 0 0 0 2 .293 Beaty lf 3 0 1 0 0 1 .298 Negron cf 3 0 1 1 0 1 .304 Kershaw p 2 0 0 0 0 2 .086 a-Rios ph-1b 0 1 0 0 1 0 .267 Totals 31 3 7 3 2 8

St. Louis 010 000 000—1 7 0 Los Angeles 011 000 10x—3 7 0

a-walked for Kershaw in the 7th. b-grounded out for Pederson in the 7th. c-grounded out for Webb in the 9th.

1-ran for J.Martinez in the 8th.

LOB_St. Louis 8, Los Angeles 6. 2B_Fowler (15), DeJong (27), Turner (22), Seager (27). RBIs_Carpenter (30), Muncy (75), Turner (50), Negron (7).

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Ozuna, DeJong 2, Mikolas); Los Angeles 2 (Seager, Kershaw). RISP_St. Louis 1 for 8; Los Angeles 3 for 8.

Runners moved up_Goldschmidt, Beaty, Muncy, White.

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, L, 7-12 6 1-3 6 2 2 1 7 96 3.94 Miller 2-3 1 1 1 1 0 19 3.65 Webb 1 0 0 0 0 1 13 3.79 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Kershaw, W, 11-2 7 4 1 1 1 9 101 2.77 Kolarek 0 1 0 0 0 0 7 3.92 Baez, H, 18 1 1 0 0 1 1 23 3.16 Jansen, S, 26-30 1 1 0 0 0 1 14 3.50

Kolarek pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Baez 1-0. WP_Kershaw, Mikolas.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Doug Eddings; Second, Chris Conroy; Third, Chad Whitson.

T_2:55. A_53,070 (56,000).

