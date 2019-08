Dodgers 4, Diamondbacks 0

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Dyson cf 4 0 1 0 0 0 .258 Marte ss-2b 4 0 2 0 0 0 .319 Escobar 3b-2b-3b 4 0 0 0 0 0 .274 Peralta lf 4 0 0 0 0 1 .280 Jones rf 3 0 0 0 0 2 .265 Lopez p 0 0 0 0 0 0 — Lamb 1b-3b 2 0 0 0 0 0 .223 b-Ahmed ph-ss 1 0 0 0 0 0 .264 Flores 2b 2 0 0 0 0 2 .282 Scott p 0 0 0 0 0 0 — Locastro rf 1 0 0 0 0 0 .253 Avila c 2 0 0 0 1 1 .234 Young p 1 0 0 0 0 0 .083 Ginkel p 0 0 0 0 0 0 — Walker 1b 2 0 1 0 0 0 .261 Totals 30 0 4 0 1 6

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pollock cf 3 0 1 0 1 0 .253 Turner 3b 3 0 0 0 1 0 .285 Negron lf 2 0 1 1 0 0 .288 a-Pederson ph-lf 2 0 1 0 0 0 .237 Bellinger rf 4 0 0 0 0 1 .315 Muncy 2b 3 2 1 1 1 2 .260 White 1b 4 0 0 0 0 1 .209 Seager ss 3 1 0 0 1 2 .262 Martin c 3 1 2 1 1 0 .228 Maeda p 1 0 0 1 0 0 .263 Ferguson p 0 0 0 0 0 0 — J.Kelly p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Beaty ph 1 0 0 0 0 0 .290 Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 29 4 6 4 5 6

Arizona 000 000 000—0 4 0 Los Angeles 011 200 00x—4 6 0

a-lined out for Negron in the 4th. b-grounded out for Lamb in the 8th. c-grounded out for J.Kelly in the 8th.

LOB_Arizona 4, Los Angeles 8. 2B_Martin (4). HR_Muncy (28), off Young. RBIs_Negron (8), Muncy (76), Martin (15), Maeda (4). SB_Marte (8). CS_Dyson (3). S_Maeda 2.

Runners left in scoring position_Arizona 1 (Peralta); Los Angeles 4 (Turner, Bellinger, Pederson 2). RISP_Arizona 0 for 1; Los Angeles 3 for 9.

Runners moved up_White.

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Young, L, 4-2 3 1-3 5 4 4 3 2 77 3.32 Ginkel 2-3 0 0 0 0 0 8 3.00 Scott 2 2-3 1 0 0 2 3 48 4.91 Lopez 1 1-3 0 0 0 0 1 17 2.54 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Maeda, W, 8-8 7 3 0 0 0 6 93 4.12 Ferguson 2-3 0 0 0 1 0 14 5.74 J.Kelly 1-3 0 0 0 0 0 6 4.72 Jansen 1 1 0 0 0 0 14 3.74

Inherited runners-scored_Ginkel 3-0, Lopez 1-0, J.Kelly 1-0. WP_Maeda, Young.

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Tony Randazzo; Second, Jeff Nelson; Third, Ramon De Jesus.

T_3:18. A_52,606 (56,000).

