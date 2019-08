Dodgers 9, Marlins 1

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson rf 4 0 0 0 1 3 .236 Muncy 2b 4 0 1 2 0 2 .258 Turner 3b 5 1 3 1 0 1 .292 Garcia p 0 0 0 0 0 0 .000 Bellinger cf 5 2 2 0 0 0 .317 Seager ss 5 1 2 3 0 0 .267 Beaty lf 2 1 0 0 1 0 .293 b-Garlick ph-lf 2 0 0 0 0 1 .238 Rios 1b 4 3 3 3 1 1 .346 Martin c 4 0 0 0 0 1 .220 Kershaw p 2 0 1 0 0 0 .108 c-Negron ph-3b 0 1 0 0 1 0 .276 Totals 37 9 12 9 4 9

Miami AB R H BI BB SO Avg. Berti ss 3 0 0 0 1 1 .287 Diaz 2b 4 0 0 0 0 2 .171 Anderson rf 4 0 0 0 0 2 .251 Cooper 1b 4 0 1 0 0 2 .283 Castro 3b 3 0 0 0 0 1 .258 Ramirez lf 3 0 1 0 0 2 .262 Alfaro c 3 0 0 0 0 2 .252 Brinson cf 3 0 0 0 0 0 .191 Hernandez p 1 0 0 0 0 1 .077 a-Prado ph 1 0 0 0 0 0 .250 Conley p 0 0 0 0 0 0 — Kinley p 0 0 0 0 0 0 — Stanek p 0 0 0 0 0 0 — d-Granderson ph 1 1 1 1 0 0 .188 Totals 30 1 3 1 1 13

Los Angeles 300 102 120—9 12 1 Miami 000 000 001—1 3 0

a-popped out for Hernandez in the 6th. b-struck out for Beaty in the 7th. c-walked for Kershaw in the 8th. d-homered for Stanek in the 9th.

E_Seager (14). LOB_Los Angeles 7, Miami 3. 2B_Muncy (18), Kershaw (1). HR_Turner (21), off Hernandez; Seager (11), off Hernandez; Rios (1), off Hernandez; Rios (2), off Hernandez; Granderson (11), off Garcia. RBIs_Muncy 2 (79), Turner (56), Seager 3 (52), Rios 3 (4), Granderson (32). S_Kershaw.

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Pederson 2, Bellinger 2). RISP_Los Angeles 2 for 6; .

GIDP_Berti.

DP_Los Angeles 1 (Muncy, Rios).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Kershaw, W, 12-2 7 2 0 0 0 10 90 2.63 Garcia 2 1 1 1 1 3 30 3.88 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Hernandez, L, 2-5 6 8 6 6 1 7 92 5.40 Conley 1 3 1 1 0 1 14 6.61 Kinley 1 1 2 2 3 0 35 4.45 Stanek 1 0 0 0 0 1 13 3.70

HBP_Hernandez (Muncy).

Umpires_Home, Mike Estabrook; First, Nic Lentz; Second, Bruce Dreckman; Third, Dan Bellino.

T_2:45. A_8,810 (36,742).

