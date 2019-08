Earthquakes-Rapids, Sums

By The Associated Press

San Jose 0 1—1 Colorado 1 1—2

First half_1, Colorado, Acosta, 2 (Rubio), 45th minute.

Second half_2, San Jose, Qazaishvili, 8 (Hoesen), 62nd; 3, Colorado, Rubio, 7 (Rosenberry), 73rd.

Goalies_San Jose, Daniel Vega, Andrew Tarbell; Colorado, Clint Irwin, Andre Rawls.

Yellow Cards_Colorado, Rubio, 78th; Price, 90th. San Jose, Judson, 55th; Yueill, 77th.

Referee_Tim Ford. Assistant Referees_Jeff Hosking; Gjovalin Bori; Daniel Radford. 4th Official_Ramy Touchan.

A_0.

___

Lineups

Colorado_Clint Irwin; Lalas Abubakar, Keegan Rosenberry, Sam Vines, Danny Wilson; Kellyn Acosta, Sam Nicholson, Jack Price; Kei Kamara, Diego Rubio (Nicolas Mezquida, 80th), Andre Shinyashiki (Jonathan Lewis, 66th).

San Jose_Daniel Vega; Guram Kashia, Nick Lima; Magnus Eriksson, Judson (Danny Hoesen, 58th), Florian Jungwirth, Vako Qazaishvili, Shea Salinas (Carlos Fierro, 58th), Tommy Thompson, Jackson Yueill; Chris Wondolowski (Luis Felipe, 64th).

