F1-Hungarian Grand Prix Lineup

Saturday; Race: Sunday At Hungary Ring Budapest, Hungary Lap length: 2.72 miles Third Session

1. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Honda, 1:14.572.

2. Valtteri Bottas, Finland, Mercedes, 1:14.590.

3. Lewis Hamilton, Britain, Mercedes, 1:14.769.

4. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 1:15.043.

5. Sebastian Vettel, Germany, Ferrari, 1:15.071.

6. Pierre Gasly, France, Red Bull Honda, 1:15.540.

7. Lando Norris, Britain, McLaren Renault, 1:15.800.

8. Carlos Sainz, Spain, McLaren Renault, 1:15.852.

9. Romain Grosjean, France, Haas Ferrari, 1:16.013.

10. Kimi Raikkonen, Finland, Alfa Romeo Ferrari, 1:16.041.

Eliminated after second session

11. Nico Hulkenberg, Germany, Renault, 1:16.565.

12. Alexander Albon, Thailand, Scuderia Toro Rosso Honda, 1:16.687.

13. Daniil Kvyat, Russia, Scuderia Toro Rosso Honda, 1:16.692.

14. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Ferrari, 1:16.804.

15. Kevin Magnussen, Denmark, Haas Ferrari, 1:17.081.

Eliminated after first session

16. George Russell, Britain, Williams Mercedes, 1:17.031.

17. Sergio Perez, Mexico, BWT Mercedes, 1:17.109.

18. Daniel Ricciardo, Australia, Renault, 1:17.257.

19. Lance Stroll, Canada, BWT Mercedes, 1:17.542.

20. Robert Kubica, Poland, Williams Mercedes, 1:18.324.

