Giants-Bengals Stats

By The Associated Press

New York 3 7 0 15—25 Cincinnati 7 3 0 13—23 First Quarter

NYG_FG Rosas 41, 7:00.

Cin_Uzomah 26 pass from Dalton (Bullock kick), :09.

Second Quarter

NYG_R.Smith 1 run (Rosas kick), 6:22.

Cin_FG Bullock 50, :29.

Fourth Quarter

Cin_D.Willis 3 pass from Dolegala (Bullock kick), 13:08.

NYG_Hilliman 1 run (A.Russell pass from Lauletta), 8:34.

NYG_B.Golden 68 punt return (Rosas kick), 6:58.

Cin_Malone 2 pass from Dolegala (pass failed), 2:43.

A_34,887.

___

NYG Cin First downs 18 21 Total Net Yards 323 354 Rushes-yards 26-56 16-29 Passing 267 325 Punt Returns 4-77 2-14 Kickoff Returns 3-71 3-67 Interceptions Ret. 0-0 0-0 Comp-Att-Int 19-32-0 31-42-0 Sacked-Yards Lost 3-17 5-28 Punts 4-42.8 5-38.8 Fumbles-Lost 2-1 1-0 Penalties-Yards 5-35 5-40 Time of Possession 28:34 31:26

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_New York, Gallman 8-31, Hilliman 6-14, R.Smith 5-8, White 1-6, Perkins 3-2, Lauletta 3-(minus 5). Cincinnati, R.Anderson 8-7, Erickson 1-6, Ellis 1-5, Flowers 2-4, Bernard 3-4, Dolegala 1-3.

PASSING_New York, Manning 4-8-0-41, D.Jones 9-11-0-141, Tanney 2-6-0-25, Lauletta 4-7-0-77. Cincinnati, Dalton 7-10-0-104, Finley 14-20-0-155, Dolegala 10-12-0-94.

RECEIVING_New York, Perkins 3-27, B.Golden 2-59, R.Shepard 2-31, Dickerson 2-30, Ellison 2-26, Fowler 2-9, White 1-36, D.Slayton 1-27, Conrad 1-11, Gallman 1-10, Engram 1-9, Latimer 1-9. Cincinnati, Bryant 4-55, R.Anderson 4-51, Core 4-36, D.Willis 3-55, Erickson 3-18, Uzomah 2-54, Sharp 2-20, Ellis 2-14, Malone 2-11, Boyd 1-18, A.Tate 1-10, Bernard 1-6, C.Carter 1-4, Franks 1-1.

MISSED FIELD GOALS_None.

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.