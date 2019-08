Impact-Fire, Sums

By The Associated Press

Montreal 1 1—2 Chicago 2 1—3

First half_1, Chicago, McCarty, 1 (Schweinsteiger), 8th minute; 2, Chicago, Nikolic, 8 (Katai), 19th; 3, Montreal, Taider, 9 (penalty kick), 34th.

Second half_4, Montreal, Sagna, 1 (Corrales), 76th; 5, Chicago, Schweinsteiger, 1 (Mihailovic), 88th.

Goalies_Montreal, Evan Bush, Clement Diop; Chicago, Kenneth Kronholm, Richard Sanchez.

Yellow Cards_Chicago, Kronholm, 32nd; McCarty, 74th. Montreal, Diallo, 67th.

Referee_Christopher Penso. Assistant Referees_Mike Rottersman; Felisha Mariscal; Sorin Stoica. 4th Official_Allen Chapman.

A_0.

___

Lineups

Chicago_Kenneth Kronholm; Jonathan Bornstein, Francisco Calvo, Johan Kappelhof; Brandt Bronico, Nico Gaitan (Djordje Mihailovic, 75th), Aleksandar Katai, Dax McCarty, Bastian Schweinsteiger; Nemanja Nikolic (Przemyslaw Frankowski, 56th), C.J. Sapong.

Montreal_Evan Bush; Rudy Camacho, Jorge Luis Corrales, Zakaria Diallo, Bacary Sagna; Mathieu Choiniere (Lassi Lappalainen, 63rd), Samuel Piette, Shamit Shome (Bojan Krkic, 63rd), Saphir Taider; Orji Okwonkwo (Ignacio Piatti, 80th), Maximiliano Urruti.

