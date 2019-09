Korn Ferry Tour _ United Leasing & Finance Scores

By The Associated Press

Friday At Victoria National GC Newburgh, Ind. Purse: $1 million Yardage: 7,242; Par 72 First Round Chris Baker 31-32—63 Joseph Bramlett 30-34—64 Julián Etulain 35-31—66 Shubhankar Sharma 33-33—66 Andrew Novak 35-32—67 Brandon Crick 33-34—67 Tyler Duncan 34-33—67 Davis Riley 33-34—67 Zecheng Dou 35-33—68 Greg Yates 32-36—68 Henrik Norlander 34-34—68 Cameron Davis 32-36—68 Chad Ramey 32-36—68 Alex Prugh 33-35—68 Tom Lewis 32-36—68 George Cunningham 33-35—68 Grant Hirschman 37-32—69 Kramer Hickok 37-32—69 Whee Kim 34-35—69 Lanto Griffin 33-36—69 Fabián Gómez 35-34—69 Dominic Bozzelli 34-35—69 José de Jesús Rodríguez 32-37—69 Bo Hoag 35-34—69 Nicolas Echavarria 36-34—70 Peter Uihlein 34-36—70 Billy Hurley III 36-34—70 Jonathan Byrd 33-37—70 Charlie Saxon 35-35—70 Curtis Luck 36-34—70 Rob Oppenheim 34-36—70 Hunter Mahan 38-32—70 Dan McCarthy 34-36—70 Freddie Jacobson 32-38—70 Ben Crane 35-35—70 Drew Weaver 37-33—70 Wes Roach 37-33—70 David Hearn 34-36—70 Vincent Whaley 34-36—70 Adam Svensson 34-36—70 Ryan Brehm 34-36—70 Sebastian Cappelen 35-35—70 Steve LeBrun 37-34—71 John Huh 35-36—71 Blayne Barber 35-36—71 Doug Ghim 35-36—71 Kyle Jones 33-38—71 Seth Reeves 37-34—71 Dawie van der Walt 35-36—71 Hank Lebioda 37-34—71 Josh Teater 38-33—71 Nelson Ledesma 35-36—71 Kristoffer Ventura 32-39—71 D.J. Trahan 37-34—71 Harris English 34-37—71 Xinjun Zhang 36-35—71 Scottie Scheffler 34-37—71 Matthew NeSmith 36-35—71 Brendon Todd 35-36—71 Steve Marino 35-36—71 Erik Compton 36-35—71 Chase Wright 35-36—71 Billy Kennerly 36-35—71 Jonathan Randolph 35-37—72 Joshua Creel 36-36—72 Daniel Berger 36-36—72 Vince Covello 35-37—72 Steve Wheatcroft 38-34—72 Seamus Power 35-37—72 Will Zalatoris 38-34—72 Richy Werenski 38-34—72 Kevin Dougherty 34-38—72 Marcelo Rozo 36-36—72 Maverick McNealy 37-35—72 Martin Flores 37-35—72 Lee Hodges 36-36—72 Ben Kohles 38-35—73 Shawn Stefani 37-36—73 Anders Albertson 37-36—73 Roberto Díaz 37-36—73 Scott Langley 38-35—73 Justin Lower 36-37—73 Grayson Murray 37-36—73 Cameron Percy 37-36—73 Justin Harding 39-34—73 Robby Shelton 35-38—73 Stewart Cink 32-41—73 Brian Campbell 35-38—73 Nicholas Lindheim 36-37—73 Brett Stegmaier 36-37—73 Ben Martin 36-37—73 Morgan Hoffmann 36-37—73 Andrew Svoboda 34-39—73 Brandon Harkins 36-38—74 John Oda 38-36—74 Steven Alker 38-36—74 Austin Smotherman 37-37—74 David Lipsky 37-37—74 Rhein Gibson 39-35—74 Joey Garber 34-40—74 Ben Taylor 34-40—74 Jamie Arnold 34-40—74 Stephan Jaeger 38-36—74 Brett Coletta 37-37—74 Tyson Alexander 40-35—75 Cody Gribble 38-37—75 Zack Sucher 36-39—75 John Chin 36-39—75 Jimmy Stanger 37-38—75 Jamie Lovemark 38-37—75 Dylan Wu 39-37—76 Ollie Schniederjans 35-41—76 Carl Yuan 36-40—76 Brady Schnell 35-41—76 Luke Guthrie 38-39—77 T.J. Vogel 35-42—77 Wade Binfield 40-38—78 Ben Silverman 40-39—79 Johnson Wagner 38-41—79 Kevin Stadler 36-43—79

