Korn Ferry WinCo Foods Portland Open Scores

Sunday At Pumpkin Ridge Golf Club (West Hollow) North Plains, Ore. Purse: $800,000 Yardage: 7,109; Par: 71 Final Round Bo Hoag, $144,000 66-68-63-65—262 Scott Harrington, $86,400 67-63-65-69—264 Kristoffer Ventura, $54,400 68-63-65-69—265 Chris Naegel, $38,400 65-67-70-64—266 Vince India, $32,000 64-65-68-70—267 Rob Oppenheim, $28,800 67-67-65-69—268 James Driscoll, $24,100 68-67-68-66—269 Fabián Gómez, $24,100 69-68-66-66—269 Lee Hodges, $24,100 70-65-67-67—269 Edward Loar, $24,100 67-67-67-68—269 Rafael Campos, $17,600 69-65-67-69—270 Rhein Gibson, $17,600 70-67-66-67—270 Robby Shelton, $17,600 61-70-68-71—270 Dawie van der Walt, $17,600 67-70-66-67—270 Brandon Crick, $13,600 71-65-69-66—271 David Lingmerth, $13,600 64-68-73-66—271 Charlie Saxon, $13,600 66-67-69-69—271 Wade Binfield, $10,080 67-66-69-70—272 Ryan Brehm, $10,080 67-67-71-67—272 Brett Drewitt, $10,080 70-66-69-67—272 Grant Hirschman, $10,080 67-71-66-68—272 Mark Hubbard, $10,080 66-67-69-70—272 Tyler McCumber, $10,080 70-67-69-66—272 Zac Blair, $6,283 66-68-69-70—273 Nicolas Echavarria, $6,283 65-67-72-69—273 William Harrold, $6,283 70-65-69-69—273 Billy Kennerly, $6,283 67-71-65-70—273 Max Rottluff, $6,283 68-67-68-70—273 Brett Stegmaier, $6,283 66-70-67-70—273 Nicholas Thompson, $6,283 68-70-69-66—273 Will Zalatoris, $6,283 66-69-69-69—273 Erik Barnes, $4,480 66-67-70-71—274 Oliver Bekker, $4,480 70-66-72-66—274 Chad Campbell, $4,480 66-68-70-70—274 Horacio León, $4,480 67-71-67-69—274 Ben Polland, $4,480 69-67-69-69—274 Jonathan Randolph, $4,480 67-68-71-68—274 Greg Yates, $4,480 64-70-73-67—274 Tyson Alexander, $3,440 64-70-70-71—275 Matthew Campbell, $3,440 67-70-71-67—275 Rico Hoey, $3,440 68-69-69-69—275 Eric Steger, $3,440 69-69-70-67—275 Mickey DeMorat, $2,728 67-70-70-69—276 Luke Guthrie, $2,728 67-68-74-67—276 Michael Johnson, $2,728 72-66-68-70—276 Andrew Svoboda, $2,728 69-68-68-71—276 Xinjun Zhang, $2,728 71-67-68-70—276 Matt Atkins, $2,360 67-69-72-69—277 Maverick McNealy, $2,360 70-68-70-69—277 Marcelo Rozo, $2,360 67-70-70-70—277 Todd Baek, $2,232 69-69-71-69—278 Bryan Bigley, $2,232 67-71-70-70—278 Matt Harmon, $2,232 65-70-73-70—278 Motin Yeung, $2,232 70-68-70-70—278 Mark Anderson, $2,168 69-68-72-70—279 Taylor Moore, $2,136 66-69-74-71—280 Jimmy Stanger, $2,136 63-73-73-71—280 Will Cannon, $2,104 66-72-72-71—281 Nelson Ledesma, $2,104 66-72-71-72—281 Steven Alker, $2,056 68-69-75-70—282 Oscar Fraustro, $2,056 65-71-68-78—282 J.T. Griffin, $2,056 67-70-66-79—282 Patrick Sullivan, $2,056 66-72-74-70—282 Derek Ernst, $2,016 70-67-78-68—283 David Gazzolo, $1,992 65-72-77-71—285 Byron Meth, $1,992 68-70-72-75—285

