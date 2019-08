L.A. Dodgers 9, San Diego 0

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 9 14 9 3 4 Pederson rf 5 1 2 1 0 1 .233 Muncy 3b 1 1 0 0 2 0 .255 b-Gyorko ph-3b 2 0 0 0 0 0 .167 Pollock cf 5 2 3 1 0 0 .266 Bellinger 1b 4 2 1 0 1 0 .309 Seager ss 5 1 1 2 0 0 .271 Beaty lf 4 2 3 1 0 0 .299 Sadler p 0 0 0 0 0 0 .000 Ferguson p 1 0 0 0 0 0 .500 Martin p 0 0 0 0 0 0 .207 Smith c 4 0 2 2 0 0 .298 Hernández 2b 4 0 2 2 0 0 .246 Buehler p 3 0 0 0 0 2 .077 Taylor lf 1 0 0 0 0 1 .262

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 0 5 0 2 13 G.Garcia 2b 3 0 0 0 1 1 .265 Naylor lf 4 0 1 0 0 2 .243 Machado 3b 3 0 1 0 0 1 .264 France 3b-p 1 0 1 0 0 0 .228 Hosmer 1b 3 0 1 0 0 1 .283 Allen 1b 1 0 0 0 0 1 .255 Renfroe rf 3 0 0 0 1 2 .228 Mejía c 4 0 0 0 0 2 .260 Margot cf 2 0 0 0 0 0 .241 Urías ss 3 0 0 0 0 2 .189 Quantrill p 1 0 1 0 0 0 .095 Baez p 0 0 0 0 0 0 — a-Hedges ph 1 0 0 0 0 1 .189 Erlin p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Myers ph-3b 1 0 0 0 0 0 .223

Los Angeles 001 250 001_9 14 0 San Diego 000 000 000_0 5 2

a-struck out for Baez in the 5th. b-lined out for Muncy in the 6th. c-flied out for Erlin in the 8th.

E_Urías (5), Margot (2). LOB_Los Angeles 6, San Diego 6. 2B_Bellinger (28), Hernández (15), Machado (18), France (6). HR_Pederson (27), off Quantrill; Pollock (10), off France. RBIs_Pederson (58), Beaty (38), Hernández 2 (57), Seager 2 (59), Smith 2 (33), Pollock (33). SB_Margot (19), Beaty (3), Machado (5). CS_Quantrill (1).

Runners left in scoring position_Los Angeles 3 (Buehler, Pederson); San Diego 4 (Urías, Mejía 2, Renfroe). RISP_Los Angeles 6 for 11; San Diego 0 for 8.

Runners moved up_Seager. LIDP_Hernández. GIDP_Hernández, Gyorko, Mejía.

DP_Los Angeles 1 (Seager, Bellinger); San Diego 3 (Urías, G.Garcia, Hosmer; Allen; France, G.Garcia, Allen).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Buehler, W, 11-3 6 4 0 0 2 11 98 3.03 Sadler 1 0 0 0 0 1 9 1.62 Ferguson 1 0 0 0 0 0 9 5.29 Martin 1 1 0 0 0 1 16 0.00

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Quantrill, L, 6-5 4 1-3 8 8 8 3 1 96 3.99 Baez 2-3 2 0 0 0 2 16 3.52 Erlin 3 3 0 0 0 1 33 4.53 France 1 1 1 1 0 0 14 9.00

Inherited runners-scored_Baez 3-3. HBP_Buehler (Margot).

Umpires_Home, Tim Timmons; First, Roberto Ortiz; Second, Mike Muchlinski; Third, Rob Drake.

T_3:02. A_27,952 (42,445).

