LA Galaxy 3, Los Angeles FC 3

LA Galaxy 3 0 — 3 Los Angeles FC 2 1 — 3

First half_1, Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic, 21 (Pavon), 2nd minute; 2, Los Angeles FC, Blessing, 5, 12th; 3, Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic, 22 (Alvarez), 15th; 4, Los Angeles Galaxy, Pavon, 1 (Alvarez), 16th; 5, Los Angeles FC, Blessing, 6, 45th+1.

Second half_6, Los Angeles FC, Vela, 27 (Kaye), 53rd.

Goalies_Los Angeles Galaxy, David Bingham, Matt Lampson; Los Angeles FC, Tyler Miller, Pablo Sisniega.

Yellow Cards_Skjelvik, Los Angeles Galaxy, 28th; Gonzalez, Los Angeles Galaxy, 51st; Alvarez, Los Angeles Galaxy, 81st; Carrasco, Los Angeles Galaxy, 84th; Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy, 84th.

Referee_Allen Chapman. Assistant Referees_Brian Poeschel, Nick Uranga, Edvin Jurisevic. 4th Official_Michael Radchuk.

A_22,757.

Lineups

Los Angeles Galaxy_David Bingham, Jorgen Skjelvik(Dave Romney, 46th), Diego Polenta, Giancarlo Gonzalez, Rolf Feltscher, Uriel Antuna(Joe Corona, 56th), Favio Alvarez, Sebastian Lletget, Jonathan Dos Santos(Servando Carrasco, 82nd), Cristian Pavon, Zlatan Ibrahimovic.

Los Angeles FC_Tyler Miller, Steven Beitashour, Eddie Segura, Walker Zimmerman, Jordan Harvey, Eduard Atuesta, Latif Blessing, Mark Anthony Kaye, Carlos Vela(Brian Rodriguez, 61st), Diego Rossi(Josh Perez, 86th), Adama Diomande.

