Little League World Series Glance

By The Associated Press

At South Williamsport, Pa. UNITED STATES

NEW ENGLAND: Barrington (R.I.); MID-ATLANTIC: Elizabeth (N.J.); SOUTHEAST: South Riding (Va.); GREAT LAKES: Bowling Green (Ky.); MIDWEST: Coon Rapids (Minn.); SOUTHWEST: River Ridge (La.); NORTHWEST: Salem (Ore.); WEST: Wailuku (Hawaii).

INTERNATIONAL

ASIA/PACIFIC: South Chungcheong (South Korea); AUSTRALIA: Sydney; CANADA: Coquitlam (British Columbia); CARIBBEAN: Willemstad (Curacao); EUROPE/AFRICA: Bologna (Italy); JAPAN: Chofu City; LATIN AMERICA: Maracaibo (Venezuela); MEXICO, Guadalupe

Double Elimination Thursday, Aug. 15

Willemstad (Curacao) 11, Sydney (Australia) 0, 4 innings

Friday, Aug. 16

South Riding (Va.) 3, Barrington (R.I.) 0

Advertisement

South Chungcheong (South Korea) 10, Maracaibo (Venezuela) 3

Coon Rapids (Minn.) 2, Bowling Green (Ky.) 1

Chofu City (Japan) 20, Bologna (Italy) 0, 5 innings

Wailuku (Hawaii) 5, River Ridge (La.) 2

Guadalupe (Mexico) 5, Coquitlam (British Columbia) 0

Elizabeth (N.J.), 6, Salem (Ore.) 2

Saturday, Aug. 17

Maracaibo (Venezuela) 2, Sydney (Australia) 0, Sydney eliminated

Barrington (R.I.) 6, Bowling Green (Ky.) 1, Bowling Green eliminated

Coquitlam (British Columbia) 10, Bologna (Italy) 0, 4 innings, Bologna eliminated

River Ridge (La.) 3, Salem (Ore.) 2, Salem eliminated

Sunday, Aug. 18

South Chungcheong (South Korea) 4, Willemstad (Curacao) 0

South Riding (Va.) 11, Coon Rapids (Minn.) 0

Chofu City (Japan) 5, Guadalupe (Mexico) 0

Monday, Aug. 19

Bowling Green (Ky.) 4, Sydney (Australia) 1

Wailuku (Hawaii) 6, Elizabeth (N.J.) 0

Maracaibo (Venezuela) 8, Guadalupe (Mexico) 7, Guadalupe eliminated

Willemstad (Curacao) 8, Coquitlam (British Columbia) 1, Coquitlam eliminated

River Ridge (La.) 10, Coon Rapids (Minn.) 0, 4 innings, Coon Rapids eliminated

Tuesday, Aug. 20

Salem (Ore.) 4, Bologna (Italy) 3

Willemstad (Curacao) 9, Maracaibo (Venezuela) 2, Maraccaibo eliminated

Elizabeth (N.J.) 2, Barrington (R.I.) 0, Barrington eliminated

Wednesday, Aug. 21

River Ridge (La.) 4, Elizabeth (N.J.) 1, Elizabeth eliminated

Chofu City (Japan) 7, South Chungcheong (South Korea) 2

Wailuku (Hawaii) 12, South Riding (Va.) 9

Thursday, Aug. 22

Willemstad (Curacao) 5, South Chungcheong (South Korea) 3, South Chungcheong eliminated

River Ridge (La.) 10, South Riding (Va.) 0, South Riding eliminated

Saturday, Aug. 24

International Final: Willemstad (Curacao) 5, Chofu City (Japan) 4

U.S. Final: River Ridge (La.) 9, Wailuku (Hawaii) 5

Sunday, Aug. 25 Third Place

Chofu City (Japan) 5, Wailuku (Hawaii) 0

Championship

River Ridge (La.) 8, Willemstad (Curacao) 0

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.