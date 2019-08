LPGA-Ladies Scottish Open Scores

By The Associated Press

Friday At The Renaissance Club North Berwick, Scotland Purse: $1.5 million Yardage: 6,427; Par 71 (35-36) First Round Jane Park 30-33—63 Anne van Dam 30-33—63 Mi Hyang Lee 31-32—63 Moriya Jutanugarn 30-34—64 Su Oh 31-34—65 Caroline Hedwall 34-31—65 Chella Choi 31-34—65 Hyo Joo Kim 33-33—66 Mi Jung Hur 35-31—66 Sei Young Kim 33-33—66 Cydney Clanton 32-35—67 Elizabeth Szokol 33-34—67 Jeongeun Lee6 32-35—67 Madelene Sagstrom 33-34—67 Hannah Green 33-34—67 Anna Nordqvist 32-35—67 Holly Clyburn 31-36—67 Louise Ridderstrom 33-35—68 Angela Stanford 32-36—68 Camille Chevalier 33-35—68 Ayako Uehara 34-34—68 Muni He 35-33—68 Xiyu Lin 34-34—68 Katherine Kirk 34-34—68 Karolin Lampert 33-35—68 Ariya Jutanugarn 32-36—68 Tiffany Joh 35-33—68 Kim Kaufman 34-35—69 Nanna Koerstz Madsen 35-34—69 Jing Yan 34-35—69 Charley Hull 35-34—69 Minjee Lee 34-35—69 Jenny Shin 33-36—69 Karine Icher 34-35—69 Sarah Schmelzel 34-35—69 Lindsey Weaver 35-34—69 Kelly Tan 34-35—69 Carmen Alonso 35-34—69 Pamela Pretswell Asher 32-37—69 Youngin Chun 32-37—69 Linnea Strom 35-34—69 Luna Sobron Galmes 37-32—69 Giulia Molinaro 35-34—69 Katherine Perry 34-35—69 Gaby Lopez 33-36—69 Wichanee Meechai 33-36—69 Pajaree Anannarukarn 33-36—69 Cheyenne Woods 34-35—69 Alena Sharp 34-35—69 Georgia Hall 34-35—69 Ursula Wikstrom 34-35—69 Hee Young Park 35-35—70 Lindy Duncan 34-36—70 Stacy Lee Bregman 37-33—70 Bronte Law 33-37—70 Isi Gabsa 36-34—70 Jenny Haglund 35-35—70 Kylie Henry 33-37—70 Christine Wolf 34-36—70 Yu Liu 35-35—70 Amy Olson 35-35—70 Carly Booth 34-36—70 Paula Creamer 35-35—70 Celine Boutier 36-34—70 Celine Herbin 34-36—70 Lauren Kim 33-37—70 Lynn Carlsson 36-34—70 Dana Finkelstein 34-36—70 Laura Fuenfstueck 34-36—70 Noemi Jimenez Martin 34-36—70 Morgan Pressel 34-37—71 Jaye Marie Green 36-35—71 Pornanong Phatlum 35-36—71 Ashleigh Buhai 33-38—71 Catriona Matthew 34-37—71 Annie Park 34-37—71 Kelsey MacDonald 35-36—71 Whitney Hillier 34-37—71 Valdis Jonsdottir 38-33—71 Maddie McCrary 34-37—71 Silvia Banon 34-37—71 Sarah Kemp 36-35—71 Aditi Ashok 34-37—71 Florentyna Parker 35-36—71 Wei-Ling Hsu 33-38—71 Suzann Pettersen 36-35—71 Cheyenne Knight 35-36—71 Kendall Dye 35-36—71 Christina Kim 36-35—71 Emma Talley 34-37—71 Gabriella Cowley 35-37—72 Katja Pogacar 35-37—72 Haeji Kang 37-35—72 Kanyalak Preedasuttijit 37-35—72 Jennifer Kupcho 37-35—72 Emily Kristine Pedersen 34-38—72 Jasmine Suwannapura 34-38—72 Annabel Dimmock 37-35—72 Beth Allen 38-34—72 Mel Reid 35-37—72 Nicole Broch Larsen 36-36—72 Laura Davies 37-35—72 Sian Evans 35-37—72 Isabelle Boineau 34-38—72 Na Yeon Choi 35-37—72 Lina Boqvist 33-39—72 Leona Maguire 37-36—73 Pannarat Thanapolboonyaras 35-38—73 Julia Engstrom 36-37—73 Stephanie Meadow 37-36—73 Jessica Karlsson 36-37—73 Mina Harigae 36-37—73 Liz Young 39-34—73 Gemma Dryburgh 36-37—73 Marita Engzelius 35-38—73 Lee Lopez 35-38—73 Louise Stahle 35-38—73 Jacqui Concolino 38-35—73 Cajsa Persson 37-36—73 Felicity Johnson 35-38—73 Becky Morgan 35-38—73 Marianne Skarpnord 35-38—73 Ana Menendez 40-34—74 Becky Brewerton 36-38—74 Tiffany Chan 37-37—74 Caroline Masson 36-38—74 Maria Torres 38-36—74 Brianna Do 36-38—74 Lydia Hall 38-36—74 Linda Wessberg 35-39—74 Sarah Schober 36-38—74 Astrid Vayson De Pradenne 35-39—74 Peiyun Chien 37-37—74 Dottie Ardina 38-37—75 Maha Haddioui 38-37—75 Kris Tamulis 36-39—75 Meghan MacLaren 34-41—75 Olafia Kristinsdottir 39-36—75 Olivia Cowan 36-39—75 Marissa Steen 35-40—75 Amy Boulden 37-38—75 Michele Thomson 36-39—75 Charlotte Thomas 35-40—75 Trish Johnson 36-39—75 Eleanor R Givens 38-38—76 Celine Borge 37-39—76 Diksha Dagar 37-39—76 Esther Henseleit 38-38—76 Ruixin Liu 38-39—77 Emma Nilsson 40-37—77 Noora Komulainen 39-38—77 Camilla Lennarth 37-40—77 Manon Molle 37-41—78 Tonje Daffinrud 37-42—79 Valentine Derrey 36-44—80 Leticia Ras-Anderica 41-43—84

