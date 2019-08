LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through Aug. 18

Trn Money 1. Jin Young Ko 16 $2,281,131 2. Jeongeun Lee6 17 $1,844,938 3. Sung Hyun Park 14 $1,447,823 4. Lexi Thompson 16 $1,380,170 5. Minjee Lee 20 $1,183,318 6. Brooke M. Henderson 19 $1,140,197 7. Sei Young Kim 17 $997,786 8. Ariya Jutanugarn 20 $987,642 9. Nelly Korda 15 $983,017 10. Hyo Joo Kim 14 $950,029 11. Shanshan Feng 17 $874,716 12. Carlota Ciganda 18 $839,895 13. Lizette Salas 18 $835,070 14. Hannah Green 15 $784,519 15. Moriya Jutanugarn 20 $727,915 16. Eun-Hee Ji 17 $716,048 17. Danielle Kang 16 $714,549 18. So Yeon Ryu 14 $690,266 19. Amy Yang 16 $686,114 20. Celine Boutier 20 $669,399 21. Inbee Park 13 $659,342 22. Nasa Hataoka 15 $620,377 23. Yu Liu 21 $618,047 24. Angel Yin 16 $610,957 25. Mi Hyang Lee 20 $572,696 26. Azahara Munoz 18 $523,907 27. Bronte Law 18 $519,735 28. Ally McDonald 18 $511,120 29. Morgan Pressel 18 $500,238 30. Mi Jung Hur 14 $496,487 31. Brittany Altomare 18 $481,269 32. Jessica Korda 12 $478,471 33. Mirim Lee 16 $418,235 34. Megan Khang 17 $411,817 35. Jasmine Suwannapura 23 $400,302 36. Jenny Shin 18 $396,375 37. Jennifer Kupcho 10 $380,237 38. Gaby Lopez 19 $379,875 39. Jing Yan 17 $363,914 40. Su Oh 19 $356,948 41. Annie Park 19 $355,198 42. Marina Alex 17 $340,591 43. Charley Hull 16 $338,955 44. Caroline Masson 19 $338,242 45. Ashleigh Buhai 19 $336,453 46. Anna Nordqvist 18 $333,503 47. Lydia Ko 16 $326,691 48. Chella Choi 18 $324,781 49. In-Kyung Kim 9 $320,864 50. Stacy Lewis 16 $314,163

