LPGA Solheim Cup Points

By The Associated Press

Final q-qualified, c-captain’s pick United States

1. q-Lexi Thompson, 568

2. q-Nelly Korda, 519.5

3. q-Danielle Kang, 494

4. q-Lizette Salas, 425.5

Advertisement

5. q-Jessica Korda, 407.5

6. q-Megan Khang, 311

7. q-Marina Alex, 305.5

8. q-Brittany Altomare, 271

9. Ally McDonald, 250.5

10. q-Angel Yin, 235

11. Cristie Kerr, 224.5

12. c-Stacy Lewis, 205

13. Amy Olson, 203.5

14. Austin Ernst, 193

15. Brittany Lincicome, 172

Also

16. q-Annie Park, 163.5

20. c-Morgan Pressel, 146

European

1. q-Carlota Ciganda, Spain, 150.88

2. q-Anne Van Dam, Netherlands, 131.5

3. q-Caroline Hedwall, Sweden, 118

4. q-Charley Hull, England, 105

5. Esther Henseleit, Germany, 94.42

6. c-Celine Boutier, France, 93

7. Nuria Iturrioz, Spain, 90.5

8. q-Georgia Hall, England, 88.83

9. Marianne Skarpnord, Norway, 82.33

10. Meghan MacLaren, England, 79.25

11. Olivia Cowan, Germany, 70.38

12. Pernilla Lindberg, Sweden, 65

13. Celine Herbin, France, 58

14. q-Anna Nordqvist, Sweden, 57.25

15. q-Azahara Munoz, Spain, 49.7

Also

19. q-Caroline Masson, Germany, 36.17

31. c-Jodi Ewart Shadoff, England, 24.5

73. c-Suzann Pettersen, Norway, 2.8

c-Bronte Law, England, 0

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.