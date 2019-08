Lynx-Sparks, Box

By The Associated Press

MINNESOTA (71)

Collier 7-12 0-0 14, Dantas 3-7 0-0 8, Fowles 4-7 0-2 8, Sims 3-8 1-2 7, Talbot 0-6 0-0 0, Augustus 1-3 0-0 2, Fagbenle 4-8 1-3 10, L.Brown 6-14 3-3 20, Robinson 1-2 0-0 2. Totals 29-67 5-10 71.

LOS ANGELES (81)

Gray 5-12 4-4 17, N.Ogwumike 3-8 2-2 8, Parker 8-14 2-2 20, Ruffin-Pratt 0-4 0-0 0, Wiese 2-6 0-0 4, Beard 3-5 1-2 7, C.Ogwumike 1-2 3-4 5, Jones 5-7 3-4 15, Mabrey 0-0 0-0 0, Vadeeva 2-2 1-2 5. Totals 29-60 16-20 81.

Minnesota 14 18 12 27—71 Los Angeles 18 31 19 13—81

3-Point Goals_Minnesota 8-31 (L.Brown 5-12, Dantas 2-6, Fagbenle 1-2, Sims 0-3, Collier 0-3, Talbot 0-5), Los Angeles 7-19 (Gray 3-5, Jones 2-4, Parker 2-4, N.Ogwumike 0-1, Ruffin-Pratt 0-2, Wiese 0-3). Fouled Out_None. Rebounds_Minnesota 27 (Collier, Fowles 7), Los Angeles 33 (Parker 10). Assists_Minnesota 15 (Collier 4), Los Angeles 14 (N.Ogwumike 4). Total Fouls_Minnesota 16, Los Angeles 15. Technicals_Augustus. A_9,244 (18,997).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.