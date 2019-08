Mets 13, Pirates 2

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. McNeil rf-2b 4 4 2 2 1 0 .336 Conforto cf-rf 4 2 2 1 0 1 .256 Altherr rf 1 0 0 0 0 1 .063 T.Frazier 1b 5 1 3 3 0 2 .243 Alonso 1b 0 0 0 0 0 0 .256 Cano 2b 3 2 3 1 0 0 .252 Lagares cf 2 1 1 1 0 0 .190 Davis lf 4 1 2 3 1 0 .297 Rosario ss 5 0 1 0 0 2 .280 Hechavarria 3b 5 0 0 0 0 2 .223 Nido c 5 0 0 0 0 1 .214 Syndergaard p 4 2 2 0 0 1 .120 Hart p 1 0 0 0 0 1 .000 Familia p 0 0 0 0 0 0 — Totals 43 13 16 11 2 11

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. A.Frazier 2b 2 0 0 0 0 0 .272 Ramirez p 1 0 0 0 0 0 .000 Markel p 1 0 0 0 0 0 .000 Reynolds lf 4 0 1 0 0 2 .332 Marte cf 4 0 0 0 0 1 .286 Bell 1b 2 0 0 0 0 0 .282 Osuna 1b 2 2 2 1 0 0 .316 Cabrera rf 4 0 0 0 0 1 .298 Moran 3b 3 0 1 1 0 0 .278 Newman ss 1 0 0 0 1 0 .310 Gonzalez ss 1 0 0 0 0 0 .212 Stallings c 3 0 0 0 0 1 .273 Musgrove p 1 0 0 0 0 0 .135 Reyes 2b 2 0 0 0 0 0 .116 Totals 31 2 4 2 1 5

New York 303 203 200—13 16 0 Pittsburgh 000 000 101— 2 4 1

E_Moran (11). LOB_New York 6, Pittsburgh 3. 2B_McNeil (29), Conforto (20), T.Frazier (10), Cano 2 (23), Lagares (7), Osuna (8). HR_Conforto (22), off Musgrove; Davis (11), off Musgrove; McNeil (13), off Ramirez; Osuna (8), off Familia. RBIs_McNeil 2 (49), Conforto (58), T.Frazier 3 (45), Cano (32), Davis 3 (33), Lagares (16), Moran (61), Osuna (21). SB_Marte (17), Newman (10).

Runners left in scoring position_New York 4 (Davis, Hechavarria, Nido, Lagares); Pittsburgh 2 (Bell, Stallings). RISP_New York 5 for 14; Pittsburgh 1 for 4.

Runners moved up_Cabrera.

New York IP H R ER BB SO NP ERA Syndergaard, W, 8-5 7 3 1 1 1 3 91 3.96 Hart 1 0 0 0 0 0 9 0.00 Familia 1 1 1 1 0 2 10 7.07 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove, L, 8-10 3 1-3 10 8 8 0 5 71 4.69 Ramirez 3 2-3 6 5 3 2 3 55 7.07 Markel 2 0 0 0 0 3 25 10.80

Inherited runners-scored_Ramirez 1-0. HBP_Musgrove (McNeil). WP_Musgrove.

Umpires_Home, Mike Everitt; First, Lance Barrett; Second, Ryan Additon; Third, Bill Welke.

T_2:51. A_22,716 (38,362).

