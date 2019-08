Mets 4, White Sox 0

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. McNeil rf-lf 3 1 1 0 1 0 .331 Conforto cf-rf 4 0 0 0 0 1 .256 Alonso 1b 4 1 0 0 0 2 .254 Cano dh 4 2 2 2 0 0 .239 Ramos c 3 0 2 1 1 0 .259 Davis lf 3 0 1 0 0 1 .298 Altherr cf 1 0 0 0 0 1 .067 Frazier 3b 4 0 0 0 0 1 .243 Rosario ss 4 0 1 0 0 0 .274 Hechavarria 2b 2 0 1 0 1 1 .236 Totals 32 4 8 3 3 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia rf 4 0 1 0 0 2 .292 Goins 3b 4 0 0 0 0 1 .293 Abreu dh 4 0 1 0 0 0 .263 Reed 1b 4 0 0 0 0 4 .136 Jimenez lf 3 0 1 0 0 0 .233 Castillo c 3 0 0 0 0 0 .176 Anderson ss 3 0 1 0 0 0 .310 Sanchez 2b 2 0 0 0 1 0 .249 Engel cf 3 0 0 0 0 1 .242 Totals 30 0 4 0 1 8

New York 010 003 000—4 8 0 Chicago 000 000 000—0 4 1

E_Castillo (5). LOB_New York 4, Chicago 4. 2B_Cano (20). HR_Cano (10), off Cease. RBIs_Cano 2 (31), Ramos (47).

Runners left in scoring position_New York 1 (Davis). RISP_New York 2 for 5; .

Runners moved up_Conforto. GIDP_McNeil, Davis, Garcia.

DP_New York 1 (Rosario, Hechavarria, Alonso); Chicago 2 (Sanchez, Anderson, Reed), (Reed, Anderson, Cease).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Wheeler, W, 8-6 7 4 0 0 0 7 88 4.45 Avilan 1 1-3 0 0 0 1 0 16 5.71 Familia 2-3 0 0 0 0 1 11 7.22 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease, L, 1-4 7 7 4 3 2 6 104 6.11 Osich 1 0 0 0 1 0 18 5.66 Fulmer 1 1 0 0 0 1 18 5.94

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Stu Scheurwater; Second, Nic Lentz; Third, Mark Wegner.

T_2:32. A_23,477 (40,615).

