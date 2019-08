Mets 6, Marlins 2

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Berti ss-cf 4 0 2 0 0 1 .275 I.Diaz 2b 4 1 1 1 0 1 .250 Cooper 1b 4 0 0 0 0 3 .281 Anderson rf 3 1 1 0 0 0 .245 Castro 3b 4 0 1 1 0 1 .247 Ramirez lf-cf-lf 4 0 0 0 0 2 .268 Brinson cf 3 0 0 0 0 1 .190 Chen p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Rojas ph 0 0 0 0 1 0 .291 Alfaro c 3 0 0 0 1 3 .258 Dugger p 2 0 0 0 0 0 .000 Guerrero p 0 0 0 0 0 0 — Granderson lf 0 0 0 0 0 0 .178 a-Prado ph 1 0 1 0 0 0 .246 1-Rivera pr-ss 0 0 0 0 0 0 .183 Totals 32 2 6 2 2 12

New York AB R H BI BB SO Avg. McNeil 2b 5 1 2 1 0 0 .337 Rosario ss 5 2 2 1 0 2 .281 Conforto rf 2 1 0 0 1 0 .255 Alonso 1b 4 0 1 1 0 3 .256 Davis lf 2 1 0 1 1 0 .295 E.Diaz p 0 0 0 0 0 0 — Frazier 3b 2 1 0 0 1 0 .241 Nido c 4 0 0 0 0 1 .206 Lagares cf 1 0 0 0 3 1 .189 deGrom p 3 0 1 2 0 1 .196 Wilson p 0 0 0 0 0 0 — b-Altherr ph-lf 1 0 0 0 0 0 .061 Totals 29 6 6 6 6 8

Miami 010 001 000—2 6 1 New York 101 220 00x—6 6 0

a-singled for Granderson in the 8th. b-flied out for Wilson in the 8th. c-walked for Chen in the 9th.

1-ran for Prado in the 8th.

E_Cooper (2). LOB_Miami 6, New York 8. 2B_Berti (5), Anderson (25), Castro (15). HR_I.Diaz (1), off deGrom; McNeil (14), off Dugger; Rosario (12), off Dugger. RBIs_I.Diaz (1), Castro (46), McNeil (50), Rosario (48), Alonso (79), Davis (34), deGrom 2 (5). SB_Berti (4). SF_Davis.

Runners left in scoring position_Miami 3 (Anderson, Alfaro, Dugger); New York 2 (Conforto, Nido). RISP_Miami 1 for 9; New York 2 for 8.

LIDP_McNeil.

DP_Miami 1 (Berti, I.Diaz); New York 1 (Nido, McNeil).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Dugger, L, 0-1 5 5 6 6 4 3 85 10.80 Guerrero 1 0 0 0 1 2 22 5.45 Chen 2 1 0 0 1 3 26 6.65 New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom, W, 7-7 7 5 2 2 1 8 94 2.77 Wilson 1 1 0 0 0 2 13 2.61 E.Diaz 1 0 0 0 1 2 28 5.32

HBP_Dugger 2 (Conforto,Frazier), E.Diaz (Anderson). WP_Dugger.

Umpires_Home, Jim Wolf; First, Roberto Ortiz; Second, Dan Iassogna; Third, Manny Gonzalez.

T_2:51.

