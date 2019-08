Milwaukee 15, Washington 14

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 57 15 20 15 8 18 Grisham cf 7 2 1 2 1 4 .279 Grandal c 6 1 2 0 2 2 .254 Yelich rf 6 3 5 4 1 1 .333 Hiura 2b 7 2 3 2 0 4 .305 Moustakas 3b 7 1 3 3 0 3 .261 Braun lf 6 3 3 2 1 0 .284 Thames 1b 6 1 1 2 1 0 .257 Arcia ss 6 0 0 0 1 2 .225 Lyles p 1 1 0 0 1 0 .000 Pomeranz p 0 0 0 0 0 0 .000 Piña ph 1 1 1 0 0 0 .226 Peralta p 0 0 0 0 0 0 .143 Claudio p 0 0 0 0 0 0 — Black p 0 0 0 0 0 0 — Gamel ph 1 0 0 0 0 0 .238 Williams p 0 0 0 0 0 0 .000 Pérez ph 1 0 0 0 0 1 .238 Hader p 0 0 0 0 0 0 .000 Albers p 0 0 0 0 0 0 — Jeffress p 1 0 0 0 0 1 .000 Ju.Guerra p 1 0 1 0 0 0 .333

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 58 14 18 13 10 13 Turner ss 8 1 2 3 0 1 .291 Eaton rf 8 2 4 3 0 1 .287 Rendon 3b 8 1 2 0 0 1 .319 Soto lf 7 1 1 2 1 2 .285 Cabrera 2b 4 1 0 0 4 1 .320 Adams 1b 3 0 0 0 0 2 .237 Suero p 0 0 0 0 0 0 .000 Dozier ph 1 0 0 0 0 0 .231 Strickland p 0 0 0 0 0 0 — Rodney p 0 0 0 0 0 0 — Doolittle p 0 0 0 0 0 0 .000 Hudson p 0 0 0 0 0 0 — Gomes ph 0 1 0 0 1 0 .200 Rainey p 1 0 0 0 0 1 .000 Ja.Guerra p 1 0 0 0 0 1 .000 Ross ph 1 0 0 0 0 1 .200 Suzuki c 7 2 4 0 0 0 .270 Robles cf 5 2 3 3 1 1 .250 Sánchez p 1 0 0 0 0 1 .050 Parra ph 0 1 0 0 1 0 .277 Grace p 0 0 0 0 0 0 .000 Kendrick 1b 3 2 2 2 2 0 .319

Milwaukee 005 012 004 000 12_15 20 1 Washington 002 304 201 000 11_14 18 0

a-walked for Sánchez in the 4th. b-singled for Pomeranz in the 6th. c-flied out for Suero in the 6th. d-popped out for Black in the 8th. e-pinch hit for Williams in the 9th. f-walked for Hudson in the 9th. g-pinch hit for Ja.Guerra in the 14th.

E_Hiura (11). LOB_Milwaukee 8, Washington 13. 2B_Hiura 2 (15), Braun (23), Suzuki 2 (9), Robles (22), Eaton 2 (20), Kendrick (18). HR_Braun (18), off Grace; Grisham (3), off Grace; Yelich (41), off Doolittle; Moustakas (28), off Doolittle; Braun (18), off Doolittle; Yelich (41), off Ja.Guerra; Thames (17), off Ja.Guerra; Soto (26), off Lyles; Eaton (9), off Lyles; Turner (12), off Peralta; Kendrick (13), off Black. RBIs_Yelich 4 (89), Hiura 2 (35), Moustakas 3 (66), Braun 2 (55), Grisham 2 (10), Thames 2 (48), Soto 2 (81), Eaton 3 (35), Robles 3 (52), Turner 3 (38), Kendrick 2 (50). SB_Yelich (24), Hiura (8), Braun (9), Soto (12). CS_Grandal (1). SF_Robles.

Runners left in scoring position_Milwaukee 2 (Lyles); Washington 6 (Cabrera, Dozier, Rendon, Turner, Ross). RISP_Milwaukee 5 for 9; Washington 4 for 16.

Runners moved up_Thames, Rendon 2. GIDP_Arcia, Eaton, Soto.

DP_Milwaukee 2 (Arcia, Thames; Hiura, Arcia, Thames); Washington 2 (Suzuki, Rendon, Suzuki; Turner, Cabrera, Kendrick).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Lyles 4 7 5 5 3 4 83 3.43 Pomeranz 1 0 0 0 0 1 9 5.14 Peralta BS,1-2 0 3 4 4 1 0 18 5.73 Claudio 2-3 1 0 0 1 1 17 3.93 Black 1 1-3 1 2 2 1 0 21 7.71 Williams 1 0 0 0 0 0 8 0.00 Hader BS,25-31 1 2 1 1 2 3 27 3.02 Albers 1 0 0 0 0 2 14 3.78 Jeffress 2 1-3 3 1 1 1 1 37 4.59 Ju.Guerra W,7-4 1 2-3 1 1 0 1 1 26 3.80

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Sánchez 4 8 5 5 4 5 80 3.99 Grace 1 3 3 3 1 0 27 6.55 Suero 1 1 0 0 0 2 11 4.47 Strickland H,5 1 0 0 0 1 0 10 1.29 Rodney H,10 1 0 0 0 0 1 13 3.24 Doolittle BS,28-34 1-3 4 4 4 0 0 13 4.33 Hudson 2-3 0 0 0 0 1 7 1.08 Rainey 2 0 0 0 1 4 36 4.11 Ja.Guerra L,1-1 3 4 3 3 1 5 50 5.59

Peralta pitched to 4 batters in the 6th

Inherited runners-scored_Black 2-0, Ju.Guerra 2-1, Suero 1-0. IBB_off Sánchez (Arcia), off Hader (Kendrick), off Ju.Guerra (Cabrera).

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Mark Ripperger; Second, James Hoye; Third, Kerwin Danley.

T_5:40. A_36,953 (41,313).

