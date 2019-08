Milwaukee 15, Washington 14

By The Associated Press

Milwaukee Washington ab r h bi ab r h bi Totals 57 15 20 15 Totals 58 14 18 13 Grisham cf 7 2 1 2 Turner ss 8 1 2 3 Grandal c 6 1 2 0 Eaton rf 8 2 4 3 Yelich rf 6 3 5 4 Rendon 3b 8 1 2 0 Hiura 2b 7 2 3 2 Soto lf 7 1 1 2 Moustakas 3b 7 1 3 3 Cabrera 2b 4 1 0 0 Braun lf 6 3 3 2 Adams 1b 3 0 0 0 Thames 1b 6 1 1 2 Suero p 0 0 0 0 Arcia ss 6 0 0 0 Dozier ph 1 0 0 0 Lyles p 1 1 0 0 Strickland p 0 0 0 0 Pomeranz p 0 0 0 0 Rodney p 0 0 0 0 Piña ph 1 1 1 0 Doolittle p 0 0 0 0 Peralta p 0 0 0 0 Hudson p 0 0 0 0 Claudio p 0 0 0 0 Gomes ph 0 1 0 0 Black p 0 0 0 0 Rainey p 1 0 0 0 Gamel ph 1 0 0 0 Ja.Guerra p 1 0 0 0 Williams p 0 0 0 0 Ross ph 1 0 0 0 Pérez ph 1 0 0 0 Suzuki c 7 2 4 0 Hader p 0 0 0 0 Robles cf 5 2 3 3 Albers p 0 0 0 0 Sánchez p 1 0 0 0 Jeffress p 1 0 0 0 Parra ph 0 1 0 0 Ju.Guerra p 1 0 1 0 Grace p 0 0 0 0 Kendrick 1b 3 2 2 2

Milwaukee 005 012 004 000 12 — 15 Washington 002 304 201 000 11 — 14

E_Hiura (11). DP_Milwaukee 2, Washington 2. LOB_Milwaukee 8, Washington 13. 2B_Hiura 2 (15), Braun (23), Suzuki 2 (9), Robles (22), Eaton 2 (20), Kendrick (18). HR_Braun 2 (18), Grisham (3), Yelich 2 (41), Moustakas (28), Thames (17), Soto (26), Eaton (9), Turner (12), Kendrick (13). SB_Yelich (24), Hiura (8), Braun (9), Soto (12). SF_Robles (4).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Lyles 4 7 5 5 3 4 Pomeranz 1 0 0 0 0 1 Peralta BS,1-2 0 3 4 4 1 0 Claudio 2-3 1 0 0 1 1 Black 1 1-3 1 2 2 1 0 Williams 1 0 0 0 0 0 Hader BS,25-31 1 2 1 1 2 3 Albers 1 0 0 0 0 2 Jeffress 2 1-3 3 1 1 1 1 Ju.Guerra W,7-4 1 2-3 1 1 0 1 1

Washington Sánchez 4 8 5 5 4 5 Grace 1 3 3 3 1 0 Suero 1 1 0 0 0 2 Strickland H,5 1 0 0 0 1 0 Rodney H,10 1 0 0 0 0 1 Doolittle BS,28-34 1-3 4 4 4 0 0 Hudson 2-3 0 0 0 0 1 Rainey 2 0 0 0 1 4 Ja.Guerra L,1-1 3 4 3 3 1 5

Peralta pitched to 4 batters in the 6th, Grace pitched to 3 batters in the 6th.

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Mark Ripperger; Second, James Hoye; Third, Kerwin Danley.

Advertisement

T_5:40. A_36,953 (41,313).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.