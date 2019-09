Milwaukee 2, Chicago Cubs 0

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 2 8 2 3 11 Gamel lf 5 1 3 0 0 1 .250 Pérez 2b 4 0 2 0 0 1 .245 Spngenberg ph-2b 1 0 1 0 0 0 .263 Yelich rf 4 1 0 0 1 2 .328 Grandal 1b 2 0 0 0 2 2 .248 Piña c 4 0 1 2 0 1 .234 Grisham cf 4 0 0 0 0 1 .225 Hader p 0 0 0 0 0 0 .000 Arcia ss 4 0 0 0 0 0 .224 Shaw 3b 3 0 1 0 0 1 .165 Davies p 2 0 0 0 0 1 .133 Albers p 0 0 0 0 0 0 — Braun ph 1 0 0 0 0 0 .288 Pomeranz p 0 0 0 0 0 0 .000 Guerra p 0 0 0 0 0 0 .333 Cain cf 1 0 0 0 0 1 .251

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 0 6 0 2 7 Heyward cf 4 0 0 0 0 1 .255 Castellanos rf 3 0 0 0 1 0 .348 Bryant 3b 4 0 1 0 0 2 .282 Rizzo 1b 4 0 2 0 0 0 .292 Báez ss 4 0 1 0 0 1 .282 Schwarber lf 4 0 1 0 0 2 .231 Caratini c 3 0 0 0 1 0 .275 Russell 2b 4 0 0 0 0 1 .238 Hamels p 2 0 1 0 0 0 .111 Ryan p 0 0 0 0 0 0 .000 Happ ph 1 0 0 0 0 0 .228 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — Wick p 0 0 0 0 0 0 —

Milwaukee 200 000 000_2 8 0 Chicago 000 000 000_0 6 0

a-grounded out for Albers in the 6th. b-grounded out for Ryan in the 7th. c-singled for Pérez in the 9th.

LOB_Milwaukee 10, Chicago 8. 2B_Gamel 2 (15), Pérez (9), Hamels (1). RBIs_Piña 2 (22). SB_Yelich (26).

Runners left in scoring position_Milwaukee 5 (Arcia, Piña 2, Grandal, Yelich); Chicago 4 (Báez, Castellanos, Russell). RISP_Milwaukee 1 for 11; Chicago 0 for 5.

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Davies 4 2-3 4 0 0 1 2 77 3.76 Albers 1-3 0 0 0 0 0 2 4.72 Pomeranz H,5 2-3 2 0 0 1 2 26 2.77 Guerra W,8-4 1 2-3 0 0 0 0 1 17 3.59 Hader S,27-33 1 2-3 0 0 0 0 2 12 2.79

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hamels L,7-5 6 5 2 2 3 7 96 3.69 Ryan 1 1 0 0 0 2 17 3.04 Kintzler 1 0 0 0 0 0 13 2.39 Wick 1 2 0 0 0 2 19 3.09

Inherited runners-scored_Albers 1-0, Guerra 3-0. HBP_Hamels (Shaw).

Umpires_Home, Rob Drake; First, Tim Timmons; Second, Roberto Ortiz; Third, Mike Muchlinski.

T_2:57. A_40,178 (41,649).

