Minnesota 10, Chicago White Sox 5

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 10 16 10 5 12 Arraez 3b 4 1 1 1 1 1 .335 Polanco ss 4 2 2 0 1 0 .296 Cruz dh 4 0 2 3 1 0 .299 Rosario lf 5 1 2 1 0 1 .283 Adrianza rf 4 1 1 0 1 2 .284 Cave cf 5 2 2 2 0 2 .275 Cron 1b 5 2 3 3 0 2 .261 Castro c 4 0 0 0 1 3 .239 Schoop 2b 5 1 3 0 0 1 .262

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 5 12 4 2 8 García rf 5 1 0 1 0 2 .277 Goins ss 4 0 1 0 1 0 .266 Abreu dh 5 1 4 1 0 0 .284 Moncada 3b 5 0 1 0 0 1 .295 McCann c 4 0 0 0 0 2 .279 Jiménez lf 4 1 2 1 0 0 .240 Skole 1b 3 1 1 0 1 1 .226 Sánchez 2b 4 1 2 1 0 1 .259 Engel cf 4 0 1 0 0 1 .224

Minnesota 422 010 100_10 16 2 Chicago 000 021 002_5 12 0

E_Polanco 2 (19). LOB_Minnesota 9, Chicago 8. 2B_Cron (22), Skole (2), Abreu 2 (32). HR_Cave (7), off Cease; Cron (22), off Cease; Cave (7), off Santiago. RBIs_Cruz 3 (86), Rosario (88), Cron 3 (71), Cave 2 (17), Arraez (21), Sánchez (32), Jiménez (53), García (36), Abreu (102). SF_Arraez.

Runners left in scoring position_Minnesota 4 (Cave, Polanco, Cron); Chicago 6 (McCann, Goins, Skole 2, Moncada). RISP_Minnesota 6 for 13; Chicago 3 for 18.

Runners moved up_Cave, Goins. GIDP_Polanco, Cave, Goins, Engel, Abreu.

DP_Minnesota 3 (Arraez, Schoop, Cron; Arraez, Schoop, Cron; Polanco, Schoop, Cron); Chicago 2 (McCann, Skole; Goins, Sánchez, Skole).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Berríos W,11-7 6 7 3 3 2 8 101 3.57 Dobnak S,1-1 3 5 2 0 0 0 53 0.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease L,3-7 2 10 8 8 1 3 61 6.92 Osich 2 1 0 0 1 3 35 5.23 Cordero 0 2 1 1 1 0 10 4.50 Fry 2 0 0 0 0 1 10 5.24 Santiago 3 3 1 1 2 5 69 5.65

Cordero pitched to 3 batters in the 5th

Inherited runners-scored_Fry 3-1. WP_Berríos(4), Cease. PB_McCann (1).

Umpires_Home, Joe West; First, Eric Cooper; Second, Quinn Wolcott; Third, Will Little.

T_3:20. A_15,886 (40,615).

