Money Leaders

HORSE RACING Through Aug. 25 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Irad Ortiz Jr. 1037 221 219 154 $19,814,109 Javier Castellano 613 131 104 90 $17,379,859 Jose Ortiz 955 189 168 135 $17,208,209 Joel Rosario 715 142 117 122 $14,384,815 Luis Saez 1001 204 151 124 $13,410,348 John Velazquez 496 95 79 71 $13,027,733 Flavien Prat 516 124 96 80 $12,115,358 Ricardo Santana Jr. 732 133 106 95 $11,081,910 Manuel Franco 824 144 152 113 $10,227,321 Tyler Gaffalione 816 120 108 122 $8,668,988 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Chad Brown 536 146 107 83 $20,073,051 Steven Asmussen 1382 266 247 186 $17,631,258 Mark Casse 728 131 97 97 $10,407,741 Todd Pletcher 550 125 84 84 $10,256,172 Brad Cox 562 158 117 86 $9,721,228 William Mott 329 52 43 49 $9,589,348 Jason Servis 362 103 81 53 $6,787,882 Bob Baffert 206 44 54 33 $6,612,386 Karl Broberg 1460 398 280 202 $6,548,319 Michael Maker 655 108 104 89 $6,375,867 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Bricks and Mortar 5 5 0 0 $4,523,650 City of Light 1 1 0 0 $4,000,000 Country House 5 2 1 1 $2,105,800 Code of Honor 6 3 1 1 $1,739,070 Midnight Bisou 6 6 0 0 $1,680,000 Mitole 6 5 0 1 $1,656,200 Seeking the Soul 4 1 1 1 $1,635,111 Tacitus 6 2 3 1 $1,540,000 War of Will 7 3 0 0 $1,384,000 Maximum Security 6 4 1 0 $1,268,600

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Tim Tetrick 2217 527 383 274 $9,828,588 Jason Bartlett 1705 329 310 243 $6,723,252 Dexter Dunn 1816 278 253 224 $6,444,228 Yannick Gingras 1457 286 216 201 $6,303,255 George Brennan 1510 286 240 185 $5,427,914 Matt Kakaley 1669 216 231 247 $5,152,152 Aaron Merriman 2817 603 444 356 $5,036,029 David Miller 1132 177 187 169 $4,940,423 Jordan Stratton 1552 220 191 234 $4,697,782 Brian Sears 594 89 72 84 $4,475,817 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 3121 647 466 385 $12,571,684 Rene Allard 1186 231 163 135 $4,015,090 Scott Di Domenico 943 181 139 117 $2,896,470 Jim King Jr. 384 106 53 50 $2,597,014 Marcus Melander 199 43 29 25 $2,553,016 Erv Miller 680 129 119 88 $2,522,045 Tony Alagna 418 109 71 42 $2,520,131 Jennifer Bongiorno 597 139 96 74 $2,426,864 Ake Svanstedt 296 53 49 48 $2,313,976 Nick Surick 1172 221 192 155 $2,307,914 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Bettor’s Wish 3HP 11 8 3 0 $859,544 Shartin N 6MP 14 13 0 0 $811,427 Greenshoe 3HT 8 6 2 0 $751,500 Lather Up 4HP 11 8 0 1 $677,448 Forbidden Trade 3HT 9 6 2 1 $671,484 Captain Crunch 3HP 7 5 0 0 $651,402 This Is The Plan 4GP 13 2 6 0 $626,618 Western Fame 6HP 14 6 2 4 $552,335 McWicked 8HP 9 3 2 3 $501,591 Best in Show 3HP 11 3 4 3 $488,175

TENNIS Through Aug. 24 ATP Money

1. Novak Djokovic, $9,206,531

2. Rafael Nadal, $8,076,883

3. Roger Federer, $5,825,783

4. Dominic Thiem, $4,398,517

5. Daniil Medvedev, $3,463,291

6. Stefanos Tsitsipas, $3,182,467

7. Roberto Bautista Agut, $2,241,639

8. Fabio Fognini, $2,235,565

9. Kei Nishikori, $2,010,244

10. David Goffin, $1,927,956

Ranking

1. Novak Djokovic, 11685

2. Rafael Nadal, 7945

3. Roger Federer, 6950

4. Dominic Thiem, 4925

5. Daniil Medvedev, 4125

6. Alexander Zverev, 4005

7. Kei Nishikori, 4005

7. Stefanos Tsitsipas, 3455

9. Karen Khachanov, 2890

10. Roberto Bautista Agut, 2575

Race to London x-clinched berth

1. x-Rafael Nadal, 7,225

2. x-Novak Djokovic, 7,085

3. Roger Federer, 5,150

4. Dominic Thiem, 3,835

5. Daniil Medvedev, 3,605

6. Stefanos Tsitsipas, 3,150

7. Roberto Bautista Agut, 2,340

8. Kei Nishikori, 2,090

9. Fabio Fognini, 1,955

10. Alexander Zverev, 1,940

Race to Milan (21-and-under)

1. Stefanos Tsitsipas, 3195

2. Felix Auger-Aliassime, 1626

3. Alex de Minaur, 990

4. Denis Shapovalov, 985

5. Frances Tiafoe, 915

6. Casper Ruud, 876

7. Miomir Kecmanovic, 828

8. Ugo Humbert, 678

9. Corentin Moutet, 534

10. Mikael Ymer, 481

WTA Money

1. Ash Barty, $5,530,292

2. Simona Halep, $5,176,367

3. Naomi Osaka, $3,918,517

4. Karolina Pliskova, $3,258,094

5. Petra Kvitova, $2,810,735

6. Kiki Bertens, $2,472,549

7. Serena Williams, $2,410,515

8. Bianca Andreescu, $2,201,985

9. Marketa Vondrousova, $2,062,225

10. Elina Svitolina, $2,016,896

Ranking

1. Naomi Osaka, 6606

2. Ash Barty, 6501

3. Karolina Pliskova, 6315

4. Simona Halep, 4743

5. Elina Svitolina, 4492

6. Petra Kvitova, 4386

7. Kiki Bertens, 4325

8. Serena Williams, 3935

9. Madison Keys, 3267

10. Sloane Stephens, 3189

Race to Shenzhen

1. Ash Barty, 5236

2. Simona Halep, 4722

3. Karolina Pliskova, 4546

4. Petra Kvitova, 3766

5. Naomi Osaka, 3536

6. Kiki Bertens, 3505

7. Belinda Bencic, 2850

8. Bianca Andreescu, 2727

9. Elina Svitolina, 2684

10. Serena Williams, 2635

AUTO RACING Points Leaders NASCAR Monster Energy Through Aug. 17

1. Kyle Busch, 932

2. Joey Logano, 893

3. Denny Hamlin, 855

4. Martin Truex Jr., 838

5. Kevin Harvick, 830

6. Brad Keselowski, 794

7. Chase Elliott, 757

8. Kurt Busch, 741

9. Ryan Blaney, 686

10. Alex Bowman, 675

NASCAR Xfinity Through Aug. 24

1. Tyler Reddick, 1009

2. Christopher Bell, 964

3. Cole Custer, 874

4. Justin Allgaier, 847

5. Austin Cindric, 829

6. Chase Briscoe, 787

7. Noah Gragson, 771

8. Michael Annett, 721

9. Justin Haley, 707

10. John Hunter Nemechek, 666

NASCAR Gander Outdoors Truck Through Aug. 25

1. Brett Moffitt, 2135

2. Ross Chastain, 2113

3. Stewart Friesen, 2091

4. Matt Crafton, 2090

5. Austin Hill, 2089

6. Grant Enfinger, 2087

7. Johnny Sauter, 2085

8. Tyler Ankrum, 2073

F1 Through Aug. 4

1. Lewis Hamilton, 250

2. Valtteri Bottas, 188

3. Max Verstappen, 181

4. Sebastian Vettel, 156

5. Charles Leclerc, 132

6. Pierre Gasly, 63

7. Carlos Sainz, 58

8. Kimi Räikkönen, 31

9. Daniil Kvyat, 27

10. Lando Norris, 24

IndyCar Through Aug. 24

1. Josef Newgarden, 563

2. Simon Pagenaud, 525

3. Alexander Rossi, 517

4. Scott Dixon, 493

5. Will Power, 416

6. Takuma Sato, 382

7. Ryan Hunter-Reay, 368

8. Graham Rahal, 346

9. Santino Ferucci, 326

10. Felix Rosenqvist, 324

