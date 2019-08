Montreal 2, Vancouver 1

By The Associated Press

Vancouver 1 0 — 1 Montreal 2 0 — 2

First half_1, Vancouver, Reyna, 6 (Chirinos), 17th minute; 2, Montreal, Henry, 4, 35th; 3, Montreal, Urruti, 3 (Sagna), 37th.

Second half_None.

Goalies_Vancouver, Maxime Crepeau, Zac MacMath; Montreal, Evan Bush, Clement Diop.

Yellow Cards_Urruti, Montreal, 51st.

Referee_Ismail Elfath. Assistant Referees_Kyle Atkins, Claudio Badea, Geoff Gamble. 4th Official_Pierre-Luc Lauziere.

A_14,513.

Lineups

Vancouver_Maxime Crepeau; Ali Adnan, Derek Cornelius, Doneil Henry, Jake Nerwinski; Michaell Chirinos (Fredy Montero, 76th), Jon Erice, Hwang In-beom, Russell Teibert (Thelonius Bair, 87th); Yordy Reyna, Tosaint Ricketts (Lass Bangoura, 82nd).

Montreal_Evan Bush; Rudy Camacho, Daniel Lovitz, Jukka Raitala, Bacary Sagna; Lassi Lappalainen, Samuel Piette, Saphir Taider; Bojan Krkic (Ken Krolicki, 83rd), Orji Okwonkwo (Shamit Shome, 67th), Maximiliano Urruti (Jorge Luis Corrales, 90th+3).

