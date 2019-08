N.Y. Mets 10, Atlanta 8

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 46 10 23 10 4 6 Rosario ss 6 4 5 1 0 1 .281 Gagnon p 0 0 0 0 0 0 .333 Díaz p 0 0 0 0 0 0 — Panik 2b 5 2 1 0 1 0 .300 Alonso 1b 5 1 5 6 1 0 .256 Conforto rf 5 0 2 1 1 1 .256 Ramos c 6 0 4 1 0 1 .270 Davis lf 5 0 1 0 0 0 .310 Brach p 0 0 0 0 0 0 — Guillorme ss 1 0 0 0 0 0 .194 Frazier 3b 5 1 1 1 0 1 .236 Tejada 3b 0 0 0 0 0 0 .000 Lagares cf 5 0 3 0 0 2 .200 Stroman p 3 2 1 0 0 0 .000 Avilán p 0 0 0 0 0 0 — Altherr lf 0 0 0 0 1 0 .125

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 8 11 8 5 8 Acuña Jr. lf-rf 4 2 1 2 1 3 .298 Albies 2b 5 0 1 0 0 0 .299 Freeman 1b 3 2 2 2 2 0 .308 Donaldson 3b 4 2 2 3 1 0 .263 McCann c 4 0 1 0 1 0 .268 Inciarte cf 5 0 1 0 0 2 .244 Camargo ss 4 0 1 0 0 0 .221 Joyce rf 3 1 1 1 0 1 .252 Swarzak p 0 0 0 0 0 0 — Jackson p 0 0 0 0 0 0 — Ortega ph 1 0 1 0 0 0 .000 Teheran p 0 0 0 0 0 0 .133 Tomlin p 2 0 0 0 0 1 .000 Duvall lf 2 1 0 0 0 1 .258

New York 331 020 100_10 23 1 Atlanta 001 101 014_8 11 0

a-singled for Jackson in the 9th.

E_Alonso (10). LOB_New York 14, Atlanta 7. 2B_Rosario 2 (22). 3B_Rosario (6). HR_Alonso (38), off Teheran; Frazier (15), off Tomlin; Joyce (3), off Stroman; Donaldson (26), off Stroman; Freeman 2 (29), off Gagnon; Acuña Jr. (34), off Gagnon; Donaldson (26), off Gagnon. RBIs_Alonso 6 (85), Rosario (49), Conforto (67), Ramos (59), Frazier (49), Donaldson 3 (69), Joyce (12), Freeman 2 (96), Acuña Jr. 2 (82). S_Stroman.

Runners left in scoring position_New York 5 (Panik 2, Frazier, Ramos, Davis); Atlanta 2 (Inciarte). RISP_New York 5 for 17; Atlanta 1 for 5.

Runners moved up_Davis, Panik 2. LIDP_Frazier. GIDP_Davis, Guillorme, Freeman, McCann.

DP_New York 2 (Rosario, Panik, Alonso; Alonso, Rosario, Stroman); Atlanta 3 (Camargo, Albies, Camargo; Camargo, Albies, Freeman; Albies, Camargo, Freeman).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Stroman W,0-0 5 1-3 4 3 2 4 5 96 6.10 Avilán 2-3 1 0 0 0 0 9 4.64 Brach 1 0 0 0 0 2 12 0.00 Gagnon 1 2-3 6 5 5 0 0 34 7.29 Díaz S,24-29 1-3 0 0 0 1 1 8 5.60

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Teheran L,7-7 1 1-3 8 6 6 3 2 64 3.35 Tomlin 5 10 4 4 0 2 67 4.05 Swarzak 1 2-3 3 0 0 1 1 32 2.96 Jackson 1 2 0 0 0 1 17 3.60

Inherited runners-scored_Tomlin 3-0, Swarzak 1-1. WP_Stroman.

Umpires_Home, James Hoye; First, Kerwin Danley; Second, Tom Woodring; Third, Mark Ripperger.

T_3:33. A_25,424 (41,149).

