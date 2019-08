NASCAR Gander Outdoor Truck Corrigan Oil 200 Results

By The Associated Press

Saturday At Michigan International Speedway Brooklyn, Mich. Lap length: 2 miles Starting position in parentheses

1. (6) Austin Hill, Toyota, 105 laps.

2. (18) Sheldon Creed, Chevrolet, 105.

3. (17) Tyler Dippel, Chevrolet, 105.

4. (8) Brett Moffitt, Chevrolet, 105.

5. (23) Austin Wayne Self, Chevrolet, 105.

6. (11) Bayley Currey, Chevrolet, 105.

7. (9) Grant Enfinger, Ford, 105.

8. (20) Stewart Friesen, Chevrolet, 105.

9. (30) Ray Ciccarelli, Chevrolet, 105.

10. (12) Matt Crafton, Ford, 105.

11. (5) Harrison Burton, Toyota, 105.

12. (14) Johnny Sauter, Ford, 105.

13. (22) Gus Dean, Chevrolet, 105.

14. (13) Jordan Anderson, Chevrolet, 105.

15. (2) Christian Eckes, Toyota, 105.

16. (24) Trey Hutchens III, Chevrolet, 105.

17. (21) Codie Rohrbaugh, Chevrolet, 105.

18. (29) Josh Reaume, Chevrolet, 105.

19. (31) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, 105.

20. (10) Joe Nemechek, Chevrolet, 105.

21. (28) Jesse Iwuji, Toyota, 105.

22. (27) Spencer Boyd, Chevrolet, 105.

23. (7) Ben Rhodes, Ford, 103.

24. (4) Todd Gilliland, Toyota, accident, 98.

25. (3) Tyler Ankrum, Toyota, accident, 96.

26. (19) Anthony Alfredo, Toyota, accident, 96.

27. (16) Natalie Decker, Toyota, accident, 96.

28. (15) Cory Roper, Ford, accident, 58.

29. (26) T J Bell Jr., Chevrolet, clutch, 41.

30. (1) Ross Chastain, Chevrolet, accident, 26.

31. (25) Camden Murphy, Chevrolet, vibration, 11.

32. (32) Norm Benning, Chevrolet, engine, 0.

Average Speed of Race Winner: 113.616 mph.

Time of Race: 1 hour, 50 minutes, 54 seconds.

Margin of Victory: 0.125-seconds.

Caution Flags: 8 for 35 laps.

Lead Changes: 17 among 10 drivers.

Lap Leaders: R. Chastain 1-23;T. Bell Jr. 24;B. Rhodes 25-33;G. Enfinger 34-36;A. Hill 37;B. Moffitt 38-42;S. Creed 43-47;B. Rhodes 48-49;S. Creed 50-51;B. Rhodes 52-53;S. Creed 54-55;B. Rhodes 56-57;B. Moffitt 58-61;T. Gilliland 62-75;H. Burton 76-77;A. Hill 78-92;T. Ankrum 93-95;A. Hill 96-105.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Austin Hill 3 times for 26 laps; Ross Chastain 1 time for 23 laps; Ben Rhodes 4 times for 15 laps; Todd Gilliland 1 time for 14 laps; Sheldon Creed 3 times for 9 laps; Brett Moffitt 2 times for 9 laps; Tyler Ankrum 1 time for 3 laps; Grant Enfinger 1 time for 3 laps; Harrison Burton 1 time for 2 laps; T J Bell Jr. 1 time for 1 lap.

