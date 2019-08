NASCAR Monster Energy Consumers Energy 400 Results

By The Associated Press

Sunday At Michigan International Speedway Brooklyn, Mich. Lap length: 2 miles Starting position in parentheses

1. (2) Kevin Harvick, Ford, 200 laps.

2. (14) Denny Hamlin, Toyota, 200.

3. (17) Kyle Larson, Chevrolet, 200.

4. (15) Martin Truex Jr, Toyota, 200.

5. (11) Daniel Suarez, Ford, 200.

6. (22) Kyle Busch, Toyota, 200.

7. (29) Ryan Preece, Chevrolet, 200.

8. (3) William Byron, Chevrolet, 200.

9. (6) Chase Elliott, Chevrolet, 200.

10. (4) Alex Bowman, Chevrolet, 200.

11. (21) Ty Dillon, Chevrolet, 200.

12. (20) Ryan Newman, Ford, 200.

13. (37) Austin Dillon, Chevrolet, 200.

14. (25) Chris Buescher, Chevrolet, 200.

15. (9) Paul Menard, Ford, 200.

16. (24) David Ragan, Ford, 200.

17. (8) Joey Logano, Ford, 200.

18. (16) Erik Jones, Toyota, 200.

19. (1) Brad Keselowski, Ford, 200.

20. (27) Matt DiBenedetto, Toyota, 200.

21. (31) Corey LaJoie, Ford, 200.

22. (23) Michael McDowell, Ford, 200.

23. (13) Kurt Busch, Chevrolet, 200.

24. (7) Ryan Blaney, Ford, 200.

25. (19) Matt Tifft, Ford, 199.

26. (38) Daniel Hemric, Chevrolet, 199.

27. (26) Bubba Wallace, Chevrolet, 199.

28. (18) Ricky Stenhouse Jr, Ford, 199.

29. (30) Ross Chastain, Chevrolet, 198.

30. (28) Landon Cassill, Chevrolet, 196.

31. (32) Quin Houff, Chevrolet, 196.

32. (33) Austin Theriault, Ford, 194.

33. (12) Aric Almirola, Ford, 193.

34. (10) Jimmie Johnson, Chevrolet, 192.

35. (35) Garrett Smithley, Chevrolet, 192.

36. (34) Cody Ware, Ford, 191.

37. (5) Clint Bowyer, Ford, Accident, 139.

38. (36) Spencer Boyd, Ford, Accident, 123.

Average Speed of Race Winner: 149.084 mph.

Time of Race: 2 hours, 40 minutes, 59 seconds.

Margin of Victory: 1.054 seconds.

Caution Flags: 6 for 24 laps.

Lead Changes: 19 among 8 drivers.

Lap Leaders: B. Keselowski 1-39; D. Hamlin 40-44; M. Truex Jr 45-55; D. Hamlin 56; M. Truex Jr 57-63; B. Keselowski 64-81; M. Truex Jr 82; B. Keselowski 83-90; M. Truex Jr 91-108; B. Keselowski 109; K. Harvick 110-113; M. Truex Jr 114-119; K. Busch 120-122; K. Busch 123-126; J. Logano 127-141; K. Busch 142; J. Logano 143-150; R. Blaney 151-153; J. Logano 154-182; K. Harvick 183-200.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Brad Keselowski 4 times for 66 laps; Joey Logano 3 times for 52 laps; Martin Truex Jr 5 times for 43 laps; Kevin Harvick 2 times for 22 laps; Denny Hamlin 2 times for 6 laps; Kurt Busch 2 times for 5 laps; Ryan Blaney 1 time for 3 laps; Kyle Busch 1 time for 3 laps.

