NASCAR Truck – Eldora Dirt Derby Results

Thursday At Eldora Speedway Rossburg, Ohio

(Starting position in parentheses)

1. (4) Stewart Friesen, Chevrolet, 150.

2. (10) Sheldon Creed, Chevrolet, 150.

3. (15) Grant Enfinger, Ford, 150.

4. (23) Mike Marlar, Toyota, 150.

5. (8) Todd Gilliland, Toyota, 150.

6. (17) Christian Eckes, Toyota, 150.

7. (1) Chase Briscoe, Ford, 150.

8. (7) Tyler Dippel, Chevrolet, 150.

9. (26) Tyler Ankrum, Toyota, 150.

10. (2) Matt Crafton, Ford, 150.

11. (14) Justin Shipley, Ford, 150.

12. (12) Ross Chastain, Chevrolet, 150.

13. (32) Austin Wayne Self, Chevrolet, 150.

14. (9) Ben Rhodes, Ford, 150.

15. (24) Mark Smith, Chevrolet, 150.

16. (25) Tim Ward, Toyota, 150.

17. (30) Darwin Peters Jr., Chevrolet, 150.

18. (5) Kyle Strickler, Toyota, 149.

19. (29) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, 149.

20. (21) Jeffrey Abbey, Chevrolet, 147.

21. (6) Johnny Sauter, Ford, 145.

22. (27) Norm Benning, Chevrolet, 145.

23. (28) Mason Massey IV, Chevrolet, 144.

24. (22) Landon Huffman, Chevrolet, 144.

25. (13) Carson Hocevar, Chevrolet, 143.

26. (18) Jake Griffin, Chevrolet, 143.

27. (16) Colt Gilliam, Chevrolet, 143.

28. (20) Gus Dean, Chevrolet, 142.

29. (3) Brett Moffitt, Chevrolet, 141.

30. (31) Devin Dodson, Chevrolet, 141.

31. (11) Harrison Burton, Toyota, 127.

32. (19) Austin Hill, Toyota, Accident, 79.

Average Speed of Race Winner: 41.247 mph.

Time of Race: 1 Hrs, 49 Mins, 6 Secs. Margin of Victory: .728 Seconds.

Caution Flags: 12 for 67 laps.

Lead Changes: 1 among 2 drivers.

Lap Leaders: C. Briscoe 1-93;S. Friesen 94-150.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Chase Briscoe 1 time for 93 laps; Stewart Friesen 1 time for 57 laps.

