NASCAR-Xfinity Food City 300 Results

By The Associated Press

Saturday

At Bristol Motor Speedway

Bristol, Tenn.

Lap length: 0.53 miles

(Start position in parentheses)

1. (38) Tyler Reddick, Chevrolet, 300 laps, 49 points.

2. (6) Chase Briscoe, Ford, 300, 39.

3. (9) John H. Nemechek, Chevrolet, 300, 40.

Advertisement

4. (5) Jeremy Clements, Chevrolet, 300, 34.

5. (1) Austin Cindric, Ford, 300, 39.

6. (13) Gray Gaulding, Chevrolet, 300, 34.

7. (21) Timmy Hill, Toyota, 299, 30.

8. (3) Justin Allgaier, Chevrolet, 298, 46.

9. (15) Michael Annett, Chevrolet, 298, 38.

10. (20) Landon Cassill, Chevrolet, 298, 32.

11. (12) Brandon Jones, Toyota, 298, 41.

12. (17) Brandon Brown, Chevrolet, 297, 25.

13. (22) Shane Lee, Toyota, 297, 24.

14. (8) Christopher Bell, Toyota, 297, 23.

15. (24) Ray Black Jr, Chevrolet, 297, 22.

16. (18) JJ Yeley, Chevrolet, 297, 0.

17. (10) Noah Gragson, Chevrolet, 296, 26.

18. (30) Matt Mills, Chevrolet, 296, 19.

19. (37) Stephen Leicht, Chevrolet, 292, 18.

20. (32) Joey Gase, Toyota, 292, 17.

21. (26) Vinnie Miller, Chevrolet, 292, 16.

22. (4) Cole Custer, Ford, 291, 15.

23. (35) Cj McLaughlin, Chevrolet, 275, 14.

24. (23) David Starr, Chevrolet, engine, 273, 13.

25. (14) Ryan Sieg, Chevrolet, accident, 263, 22.

26. (34) BJ McLeod, Chevrolet, electrical, 244, 11.

27. (31) Tyler Matthews, Chevrolet, 210, 10.

28. (36) Garrett Smithley, Chevrolet, 186, 10.

29. (2) Kyle Busch, Toyota, engine, 171, 0.

30. (33) Josh Williams, Chevrolet, suspension, 154, 9.

31. (25) Tommy Joe Martins, Toyota, transmission, 131, 6.

32. (7) Jeb Burton, Chevrolet, brakes, 125, 5.

33. (29) Ronnie Bassett Jr, Chevrolet, accident, 118, 4.

34. (11) Justin Haley, Chevrolet, engine, 79, 3.

35. (28) Joe Nemechek, Chevrolet, garage, 43, 0.

36. (19) Joey Logano, Ford, accident, 37, 0.

37. (16) Erik Jones, Toyota, accident, 36, 0.

38. (27) Mason Diaz, Chevrolet, accident, 3, 1.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 81.3 mph.

Time of Race: 1 hour, 58 minutes, 1 second.

Margin of Victory: 0.655 seconds.

Caution Flags: 9 for 59 laps.

Lead Changes: 11 among 7 drivers.

Lap Leaders: A.Cindric 0; K.Busch 1-59; J.Allgaier 60-81; B.Jones 82-87; M.Annett 88; N.Gragson 89-93; K.Busch 94-171; T.Reddick 172-174; A.Cindric 175; T.Reddick 176-180; J.Allgaier 181-289; T.Reddick 290-300

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Busch, 2 times for 137 laps; J.Allgaier, 2 times for 131 laps; T.Reddick, 3 times for 19 laps; B.Jones, 1 time for 6 laps; N.Gragson, 1 time for 5 laps; A.Cindric, 1 time for 1 lap; M.Annett, 1 time for 1 lap.

Wins: C.Bell, 5; C.Custer, 5; T.Reddick, 4; A.Cindric, 2; C.Briscoe, 1; M.Annett, 1.

Top 16 in Points: 1. T.Reddick, 978; 2. C.Bell, 924; 3. C.Custer, 839; 4. J.Allgaier, 819; 5. A.Cindric, 785; 6. C.Briscoe, 742; 7. N.Gragson, 728; 8. M.Annett, 695; 9. J.Haley, 661; 10. J.Nemechek, 653; 11. B.Jones, 609; 12. R.Sieg, 591; 13. G.Gaulding, 494; 14. J.Clements, 454; 15. B.Brown, 418; 16. R.Black, 352.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.