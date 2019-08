Nationals 17, Reds 7

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Winker cf 3 0 1 0 2 0 .269 Lorenzen cf 0 0 0 0 0 0 .273 Votto 1b 4 0 1 0 0 0 .262 Farmer c 1 0 0 0 0 0 .246 Suarez 3b 4 1 1 0 0 0 .258 Peraza 3b 1 0 0 0 0 0 .241 VanMeter lf 3 0 1 0 0 1 .283 Romano p 0 0 0 0 0 0 .000 Hughes p 2 0 0 0 0 1 .000 Aquino rf 5 2 2 1 0 0 .386 Galvis 2b 5 2 4 2 0 0 .274 J.Iglesias ss 5 1 1 1 0 2 .290 Barnhart c-1b 4 1 2 2 1 0 .223 Bauer p 2 0 0 0 0 2 .100 Ervin lf 2 0 0 0 0 0 .349 Totals 41 7 13 6 3 6

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 3 2 1 2 1 1 .293 Eaton rf 5 2 2 3 0 1 .284 Rendon 3b 4 2 2 2 0 1 .318 Dozier 2b 1 0 0 0 0 0 .233 Soto lf 4 2 2 1 1 0 .290 Adams 1b 3 2 1 0 2 1 .244 Cabrera 2b-3b 5 2 3 3 0 1 .244 Suzuki c 5 2 2 4 0 1 .261 Robles cf 5 2 3 1 0 1 .244 Strasburg p 2 1 1 1 0 1 .161 Grace p 1 0 0 0 0 1 .000 Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 38 17 17 17 4 9

Cincinnati 000 103 102— 7 13 0 Washington 001 0106 00x—17 17 0

LOB_Cincinnati 10, Washington 3. 2B_J.Iglesias (17), Eaton (18), Cabrera 2 (19), Robles (21). HR_Barnhart (9), off Strasburg; Aquino (9), off Guerra; Galvis (19), off Guerra; Eaton (8), off Bauer; Rendon (26), off Bauer; Suzuki (13), off Romano. RBIs_Aquino (17), Galvis 2 (56), J.Iglesias (46), Barnhart 2 (30), Turner 2 (35), Eaton 3 (32), Rendon 2 (92), Soto (79), Cabrera 3 (56), Suzuki 4 (47), Robles (49), Strasburg (8). SB_Soto (11), Robles (18). SF_Turner. S_Strasburg.

Runners left in scoring position_Cincinnati 4 (Suarez, Bauer 2, Ervin); Washington 1 (Suzuki). RISP_Cincinnati 2 for 8; Washington 10 for 14.

GIDP_Turner.

Advertisement

DP_Cincinnati 1 (Peraza, Galvis, Barnhart).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Bauer, L, 10-9 4 1-3 8 9 9 2 4 101 4.12 Romano 2-3 6 8 8 2 1 44 13.50 Hughes 3 3 0 0 0 4 39 4.10 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Strasburg, W, 15-5 5 2-3 7 4 4 3 4 110 3.82 Grace 1-3 1 0 0 0 0 8 6.07 Guerra, S, 2-2 3 5 3 3 0 2 49 4.88

Romano pitched to 6 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Romano 2-2, Hughes 2-2, Grace 1-0. WP_Strasburg 3, Romano. PB_Suzuki (5).

Umpires_Home, Alan Porter; First, Mark Wegner; Second, Jim Reynolds; Third, Stu Scheurwater.

T_3:38. A_23,596 (41,313).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.