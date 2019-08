Nationals 5, Giants 3

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 2 2 1 1 2 0 .285 Parra rf 4 1 2 0 0 1 .249 Rendon 3b 2 1 0 1 1 0 .315 Soto lf 4 0 1 0 0 0 .285 Suzuki c 4 1 3 3 0 0 .268 Dozier 2b 4 0 0 0 0 1 .236 Adams 1b 4 0 0 0 0 0 .241 Robles cf 4 0 1 0 0 1 .239 Sanchez p 2 0 0 0 0 1 .054 b-Stevenson ph 1 0 0 0 0 1 .313 Strickland p 0 0 0 0 0 0 — Rodney p 0 0 0 0 0 0 — d-Cabrera ph 1 0 0 0 0 0 .235 Doolittle p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 5 8 5 3 5

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Belt 1b 4 0 1 1 0 0 .235 Yastrzemski rf 4 0 0 0 0 1 .263 Posey c 3 0 1 0 1 0 .259 Vogt lf 4 0 0 0 0 1 .285 Longoria 3b 3 0 0 0 0 1 .239 Gustave p 0 0 0 0 0 0 — c-Duggar ph 1 0 0 0 0 1 .235 Jerez p 0 0 0 0 0 0 — Gennett 2b 3 0 1 0 0 0 .221 e-Solano ph 1 0 0 0 0 1 .338 Pillar cf 4 2 3 0 0 0 .245 Crawford ss 4 0 0 1 0 1 .223 Menez p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Sandoval ph-3b 3 1 2 1 0 1 .271 Totals 35 3 8 3 1 7

Washington 103 010 000—5 8 1 San Francisco 001 001 100—3 8 1

a-doubled for Menez in the 6th. b-struck out for Sanchez in the 7th. c-struck out for Gustave in the 8th. d-grounded out for Rodney in the 9th. e-struck out for Gennett in the 9th.

E_Sanchez (2), Sandoval (6). LOB_Washington 4, San Francisco 6. 2B_Parra (11), Gennett (5), Pillar (28), Sandoval 2 (23). HR_Suzuki (12), off Menez; Turner (10), off Menez. RBIs_Turner (29), Rendon (87), Suzuki 3 (43), Belt (39), Crawford (47), Sandoval (41). SB_Parra (6). CS_Turner (4). SF_Rendon.

Runners left in scoring position_Washington 2 (Dozier 2); San Francisco 4 (Belt, Longoria, Crawford, Sandoval). RISP_Washington 2 for 8; San Francisco 2 for 10.

Runners moved up_Soto 2, Crawford 3. GIDP_Dozier, Cabrera.

DP_San Francisco 2 (Longoria, Gennett, Belt), (Crawford, Gennett, Belt).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Sanchez, W, 7-6 6 4 2 1 1 3 87 3.67 Strickland, H, 2 1 2 1 1 0 0 12 5.68 Rodney, H, 9 1 1 0 0 0 2 16 6.00 Doolittle, S, 25-29 1 1 0 0 0 2 19 2.81 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Menez, L, 0-1 6 6 5 5 3 4 99 5.73 Gustave 2 1 0 0 0 1 25 0.00 Jerez 1 1 0 0 0 0 12 2.25

Umpires_Home, Gerry Davis; First, Brian Knight; Second, Pat Hoberg; Third, Greg Gibson.

T_2:45. A_31,628 (41,915).

