Nationals 7, Reds 6

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Winker lf 4 1 1 1 0 0 .266 Hughes p 0 0 0 0 0 0 — f-Farmer ph 1 0 0 0 0 0 .254 Votto 1b 3 0 2 1 2 0 .259 1-Gray pr 0 0 0 0 0 0 .176 Suarez 3b 3 1 0 0 2 1 .258 VanMeter 2b-lf 5 0 2 0 0 1 .283 Aquino rf 4 1 1 2 0 2 .429 Senzel cf 4 0 0 0 0 1 .273 Barnhart c 3 1 1 0 0 0 .220 e-Ervin ph 1 1 1 1 0 0 .355 J.Iglesias ss 4 1 3 1 0 0 .292 DeSclafani p 1 0 0 0 0 1 .162 a-O’Grady ph 1 0 0 0 0 0 .200 Gausman p 0 0 0 0 0 0 .037 b-Peraza ph-2b 2 0 0 0 0 1 .242 Totals 36 6 11 6 4 7

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 5 1 2 4 0 1 .290 Eaton rf 2 1 1 0 2 0 .283 Rendon 3b 4 0 0 0 0 1 .317 Adams 1b 4 1 1 2 0 1 .244 Cabrera 2b 3 1 1 0 1 0 .239 Parra lf 4 0 2 1 0 0 .249 Suzuki c 4 0 0 0 0 0 .258 Robles cf 4 1 2 0 0 1 .240 Fedde p 2 1 1 0 0 1 .143 Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Kendrick ph 1 1 1 0 0 0 .319 Rainey p 0 0 0 0 0 0 — d-Dozier ph 0 0 0 0 1 0 .232 Doolittle p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 33 7 11 7 4 5

Cincinnati 110 000 022—6 11 0 Washington 300 300 10x—7 11 0

a-grounded out for DeSclafani in the 5th. b-struck out for Gausman in the 7th. c-doubled for Guerra in the 7th. d-walked for Rainey in the 8th. e-homered for Barnhart in the 9th. f-flied out for Hughes in the 9th.

1-ran for Votto in the 9th.

LOB_Cincinnati 7, Washington 6. 2B_Votto (25), J.Iglesias (16), Cabrera (17), Robles (19), Kendrick (17). 3B_J.Iglesias (3). HR_Winker (16), off Fedde; Aquino (8), off Rainey; Ervin (3), off Doolittle; Adams (18), off DeSclafani; Turner (11), off DeSclafani. RBIs_Winker (38), Votto (39), Aquino 2 (16), J.Iglesias (44), Ervin (14), Turner 4 (33), Adams 2 (49), Parra (37). CS_Parra (3).

Runners left in scoring position_Cincinnati 5 (Winker 2, VanMeter, Aquino, Senzel); Washington 2 (Turner 2). RISP_Cincinnati 1 for 9; Washington 3 for 5.

Runners moved up_Suarez. GIDP_VanMeter, Rendon.

DP_Cincinnati 1 (Suarez, Peraza); Washington 1 (Fedde, Turner, Adams).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani, L, 7-7 4 6 6 6 2 3 83 4.51 Gausman 2 1 0 0 0 2 32 6.11 Hughes 2 4 1 1 2 0 45 4.37 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Fedde, W, 3-2 6 6 2 2 2 4 102 4.09 Guerra 1 1 0 0 0 1 21 4.60 Rainey 1 1 2 2 1 2 19 4.40 Doolittle, S, 27-32 1 3 2 2 1 0 24 3.73

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Stu Scheurwater; Second, Alan Porter; Third, Mark Wegner.

T_3:11. A_22,394 (41,313).

