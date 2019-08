Nationwide Children’s Hospital Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At OSU Golf Club (Scarlet Course) Columbus, Ohio Purse: $1 million Yardage: 7,444; Par: 71 Final Round Scottie Scheffler, $180,000 70-68-67-67—272 Beau Hossler, $74,667 69-69-68-68—274 Brendon Todd, $74,667 72-64-71-67—274 Ben Taylor, $74,667 68-69-69-68—274 Brandon Hagy, $38,000 68-67-69-71—275 Robert Streb, $38,000 67-71-71-66—275 Justin Harding, $30,125 69-70-69-68—276 Tom Hoge, $30,125 73-68-68-67—276 Anirban Lahiri, $30,125 67-71-68-70—276 Curtis Luck, $30,125 72-67-70-67—276 Jamie Arnold, $23,000 71-69-66-71—277 Viktor Hovland, $23,000 64-73-69-71—277 Cameron Percy, $23,000 64-74-71-68—277 Harris English, $17,000 75-68-67-68—278 Scott Harrington, $17,000 70-67-68-73—278 Ben Martin, $17,000 67-70-68-73—278 T.J. Vogel, $17,000 69-74-66-69—278 Johnson Wagner, $17,000 71-69-69-69—278 Ryan Brehm, $12,550 68-74-68-69—279 Bronson Burgoon, $12,550 68-70-71-70—279 Kramer Hickok, $12,550 70-68-71-70—279 Chase Seiffert, $12,550 71-71-68-69—279 Dominic Bozzelli, $8,137 73-70-69-68—280 Harry Higgs, $8,137 68-75-68-69—280 Billy Hurley III, $8,137 68-73-69-70—280 Grayson Murray, $8,137 72-71-70-67—280 Henrik Norlander, $8,137 69-74-70-67—280 Adam Svensson, $8,137 69-73-70-68—280 Joseph Bramlett, $8,137 73-68-69-70—280 Doug Ghim, $8,137 65-73-70-72—280 Vincent Whaley, $8,137 72-69-67-72—280 Joshua Creel, $5,850 69-71-71-70—281 Cody Gribble, $5,850 68-72-72-69—281 David Hearn, $5,850 69-73-68-71—281 Davis Riley, $5,850 74-67-68-72—281 José de Jesús Rodríguez, $5,850 70-69-65-77—281 Rhein Gibson, $4,319 68-75-70-69—282 Lanto Griffin, $4,319 74-65-70-73—282 Steve LeBrun, $4,319 70-71-70-71—282 Seth Reeves, $4,319 69-70-69-74—282 Shawn Stefani, $4,319 68-75-71-68—282 D.J. Trahan, $4,319 73-70-69-70—282 Peter Uihlein, $4,319 70-69-74-69—282 Richy Werenski, $4,319 71-71-65-75—282 Wade Binfield, $3,019 71-70-71-71—283 Zac Blair, $3,019 71-68-72-72—283 Fabián Gómez, $3,019 71-70-71-71—283 Mark Hubbard, $3,019 71-71-69-72—283 Nelson Ledesma, $3,019 72-71-68-72—283 Matthew NeSmith, $3,019 66-74-72-71—283 Ollie Schniederjans, $3,019 70-71-74-68—283 Xinjun Zhang, $3,019 69-69-74-71—283 Michael Gligic, $2,740 69-72-73-70—284 Ben Kohles, $2,740 72-70-74-68—284 Kristoffer Ventura, $2,740 70-70-73-71—284 Tyson Alexander, $2,630 70-70-74-71—285 Cameron Davis, $2,630 73-69-68-75—285 Roberto Díaz, $2,630 68-74-71-72—285 Julián Etulain, $2,630 69-73-74-69—285 Justin Lower, $2,630 73-70-69-73—285 Dylan Wu, $2,630 71-71-73-70—285 Kevin Chappell, $2,550 73-69-73-71—286 Kevin Dougherty, $2,550 68-66-73-79—286 Martin Flores, $2,510 71-71-75-70—287 Bo Hoag, $2,510 69-72-72-74—287 Joey Garber, $2,460 71-69-76-72—288 Jimmy Stanger, $2,460 70-70-76-72—288 Brett Stegmaier, $2,460 73-70-73-72—288 Vince Covello, $2,410 72-70-77-71—290 Nicolas Echavarria, $2,410 71-72-70-77—290 Tyler Duncan, $2,370 72-71-72-76—291 Zack Sucher, $2,370 71-72-76-72—291 Grant Hirschman, $2,340 74-69-72-77—292 Whee Kim, $2,310 73-70-77-74—294 Steve Wheatcroft, $2,310 71-72-76-75—294

